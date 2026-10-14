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Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция
Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция
Строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова, идет активно. Тот, кто проезжал там в... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:36
2026-10-14T23:02
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АЛУШТА, 14 окт – РИА Новости Крым. Строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова, идет активно. Тот, кто проезжал там в последнее время, видел, что работы не останавливаются ни на день.Эти 16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить строительство в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.За всю историю строительства дорог в Крыму этот участок эксперты называют самым сложным.Также проектом предусмотрено устройство 58 металлических гофрированных и двух железобетонных водопропускных труб, строительство транспортной развязки, трех путепроводов, трех мостов, четырех подземных пешеходных переходов, двух площадок отдыха и более 6300 м подпорных стен.Ранее 14 октября торжественно открыли еще один участок этой трассы - объезд вокруг Алушты, который позволит сократить время в пути от центра Крыма на Южный берег на час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуАвтотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 летПрограмма развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры
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ангарский перевал, юбк, симферополь, алушта, видео, новости крыма, крым, росавтодор, дороги крыма
Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция

Самую высокогорную трассу в Крыму через Ангарский перевал отремонтируют к 2030 году

17:36 14.10.2026 (обновлено: 23:02 14.10.2026)
 
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АЛУШТА, 14 окт – РИА Новости Крым. Строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова, идет активно. Тот, кто проезжал там в последнее время, видел, что работы не останавливаются ни на день.
Эти 16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить строительство в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.
За всю историю строительства дорог в Крыму этот участок эксперты называют самым сложным.

"Находится этот участок непосредственно на самом Ангарском перевале. Он проходит через 16 действующих активных оползней, поэтому на объекте очень много инженерной защиты. Всего реализуется 72 подпорные стены в рамках строительства этого участка, мосты, путепроводы. Также транспортная развязка на Лучистом, развороты на Ангарском перевале", - отметил заместитель начальника Строительного управления АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин.

Также проектом предусмотрено устройство 58 металлических гофрированных и двух железобетонных водопропускных труб, строительство транспортной развязки, трех путепроводов, трех мостов, четырех подземных пешеходных переходов, двух площадок отдыха и более 6300 м подпорных стен.
Ранее 14 октября торжественно открыли еще один участок этой трассы - объезд вокруг Алушты, который позволит сократить время в пути от центра Крыма на Южный берег на час.
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