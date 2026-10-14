https://crimea.ria.ru/20261014/doroga-cherez-angraskiy-pereval-v-krymu-kak-idet-rekonstruktsiya-1160207231.html

Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция

Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Дорога через Анграский перевал в Крыму: как идет реконструкция

Строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова, идет активно. Тот, кто проезжал там в... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T17:36

2026-10-14T17:36

2026-10-14T23:02

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АЛУШТА, 14 окт – РИА Новости Крым. Строительство последнего этапа дороги от трассы "Таврида", соединяющей восток и запад Крыма, на Южный берег полуострова, идет активно. Тот, кто проезжал там в последнее время, видел, что работы не останавливаются ни на день.Эти 16 километров пути планируется расширить до четырех полос и полностью завершить строительство в 2030 году. Дорога строится по поручению президента России Владимира Путина. Он указал сделать от "Тавриды" удобные для водителей съезды к черноморскому побережью.За всю историю строительства дорог в Крыму этот участок эксперты называют самым сложным.Также проектом предусмотрено устройство 58 металлических гофрированных и двух железобетонных водопропускных труб, строительство транспортной развязки, трех путепроводов, трех мостов, четырех подземных пешеходных переходов, двух площадок отдыха и более 6300 м подпорных стен.Ранее 14 октября торжественно открыли еще один участок этой трассы - объезд вокруг Алушты, который позволит сократить время в пути от центра Крыма на Южный берег на час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуАвтотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 летПрограмма развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры

https://crimea.ria.ru/20261014/novyy-transportnyy-obkhod-alushty-doekhat-do-yubk-teper-mozhno-bystree-na-chas-1160206219.html

ангарский перевал

юбк

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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