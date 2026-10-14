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Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
В Республике Крым число самозанятых превысило 208 тысяч. За счет этого возросли поступления в бюджет от налога на профессиональный доход. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T21:21
2026-10-14T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым число самозанятых превысило 208 тысяч. За счет этого возросли поступления в бюджет от налога на профессиональный доход. Об этом РИА Новости Крым сообщили в УФНС России по Крыму. По итогам девяти месяцев этого года поступления от налога в бюджет составили более одного миллиарда рублей, отметили в ведомстве. Наиболее распространенными направлениями деятельности среди самозанятых в регионе остаются строительство и ремонт, где зарегистрировано 14,5 тысяч человек. Далее следует сдача в аренду недвижимости - 7,8 тысяч человек. В число самых популярных видов деятельности также входят торговля продукцией собственного производства, услуги ногтевого сервиса, ремонт. По словам заместителя руководителя УФНС России по Республике Крым Романа Великолуга, работа с самозанятыми освобождает бизнес от уплаты страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Бывают случаи, когда наемным работникам при трудоустройстве вместо заключения официального трудового договора предлагают оформить самозанятость. Это считается подменой трудовых отношений, которая противозаконна и несет негативные последствия для работодателя и самого работника. Отмечается, что специальный налоговый режим продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся в Республике Крым из-за своего удобства. В частности, низких налоговых ставок и стартового налогового вычета. Кроме того, с этого года самозанятые могут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности. Взносы составляют около 1344 – 1920 рублей в месяц, а право на выплату возникает через шесть месяцев уплаты. Ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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уфнс россии по республике крым, налоги, новости крыма, крым, экономика крыма, самозанятость
Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек

Число самозанятых в Крыму за год увеличилось почти на 15 процентов

21:21 14.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым число самозанятых превысило 208 тысяч. За счет этого возросли поступления в бюджет от налога на профессиональный доход. Об этом РИА Новости Крым сообщили в УФНС России по Крыму.
"Количество жителей Республики Крым, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по состоянию на 1 октября 2026 года достигло 208,6 тысяч человек. Цифра увеличилась за год более чем на 14,8%", - говорится в сообщении.
По итогам девяти месяцев этого года поступления от налога в бюджет составили более одного миллиарда рублей, отметили в ведомстве.
Наиболее распространенными направлениями деятельности среди самозанятых в регионе остаются строительство и ремонт, где зарегистрировано 14,5 тысяч человек. Далее следует сдача в аренду недвижимости - 7,8 тысяч человек. В число самых популярных видов деятельности также входят торговля продукцией собственного производства, услуги ногтевого сервиса, ремонт.
По словам заместителя руководителя УФНС России по Республике Крым Романа Великолуга, работа с самозанятыми освобождает бизнес от уплаты страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Бывают случаи, когда наемным работникам при трудоустройстве вместо заключения официального трудового договора предлагают оформить самозанятость. Это считается подменой трудовых отношений, которая противозаконна и несет негативные последствия для работодателя и самого работника.
"Увеличение числа самозанятых в Крыму не связано с массовой подменой трудовых отношений. Налоговая служба выявляет подобные случаи с помощью автоматизированной системы риск-анализа, однако их доля остается незначительной. При выявлении нарушений работодателям доначисляют налоги после проведения контрольных мероприятий", - рассказал Великолуг.
Отмечается, что специальный налоговый режим продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся в Республике Крым из-за своего удобства. В частности, низких налоговых ставок и стартового налогового вычета. Кроме того, с этого года самозанятые могут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности. Взносы составляют около 1344 – 1920 рублей в месяц, а право на выплату возникает через шесть месяцев уплаты.
Ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов.
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УФНС России по Республике КрымНалогиНовости КрымаКрымЭкономика КрымаСамозанятость
 
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