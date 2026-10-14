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Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Часть Крыма обесточена
Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Часть Крыма обесточена
В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:10
2026-10-14T09:10
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красногвардейский район
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Уточняется, что отключения связаны проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Также для проведения работ в течение дня обесточат часть Южного берега Крыма - с 11:00 до 17:00 будут отключены Алупка, Ливадия и Форос. Кроме того, с 9:00 до 16:00, будет отключена подача электроэнергии в поселок Новый Свет и село Веселое городского округа Судак.14 октября на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления.Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Крыма обесточена

Часть Крыма обесточена из-за ремонтных работ - Крымэнерго

09:10 14.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Уточняется, что отключения связаны проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.
"14 октября ориентировочно в период с 09:00 до 17:00 будет частично ограничена подача электроэнергии в городе Саки, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах", - говорится в сообщении.
Также для проведения работ в течение дня обесточат часть Южного берега Крыма - с 11:00 до 17:00 будут отключены Алупка, Ливадия и Форос. Кроме того, с 9:00 до 16:00, будет отключена подача электроэнергии в поселок Новый Свет и село Веселое городского округа Судак.
14 октября на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления.
Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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