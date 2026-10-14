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Часть Крыма обесточена

Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Часть Крыма обесточена

В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T09:10

2026-10-14T09:10

2026-10-14T09:10

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судак

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большая ялта

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красногвардейский район

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Уточняется, что отключения связаны проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Также для проведения работ в течение дня обесточат часть Южного берега Крыма - с 11:00 до 17:00 будут отключены Алупка, Ливадия и Форос. Кроме того, с 9:00 до 16:00, будет отключена подача электроэнергии в поселок Новый Свет и село Веселое городского округа Судак.14 октября на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления.Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

судак

саки

юбк

большая ялта

первомайский район

красногвардейский район

сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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