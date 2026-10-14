https://crimea.ria.ru/20261014/chast-kryma-obestochena--1160188895.html
Часть Крыма обесточена
Часть Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Часть Крыма обесточена
В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:10
2026-10-14T09:10
2026-10-14T09:10
крым
новости крыма
судак
саки
юбк
большая ялта
первомайский район
красногвардейский район
сакский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Уточняется, что отключения связаны проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Также для проведения работ в течение дня обесточат часть Южного берега Крыма - с 11:00 до 17:00 будут отключены Алупка, Ливадия и Форос. Кроме того, с 9:00 до 16:00, будет отключена подача электроэнергии в поселок Новый Свет и село Веселое городского округа Судак.14 октября на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления.Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
судак
саки
юбк
большая ялта
первомайский район
красногвардейский район
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, судак, саки, юбк, большая ялта, первомайский район, красногвардейский район, сакский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Уточняется, что отключения связаны проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.
"14 октября ориентировочно в период с 09:00 до 17:00 будет частично ограничена подача электроэнергии в городе Саки, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах", - говорится в сообщении.
Также для проведения работ в течение дня обесточат часть Южного берега Крыма - с 11:00 до 17:00 будут отключены Алупка, Ливадия и Форос. Кроме того, с 9:00 до 16:00, будет отключена подача электроэнергии в поселок Новый Свет и село Веселое городского округа Судак.
14 октября на всей территории Крыма действуют
ограничения энергопотребления.
Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся
без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат
подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.