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Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
Два десятка улиц в Евпатории в четверг останутся без водоснабжения в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T19:55
2026-10-14T19:55
2026-10-14T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Два десятка улиц в Евпатории в четверг останутся без водоснабжения в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В зону отключения попадают улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.Украинки, С.Перовской, Шишкина, Конституции, Серова, 60 лет Октября, Транспортная, район Слободки, район Старый город, район 5-й Авиагородок.Потребителям рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца годаВ унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧСВесь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
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Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
"Вода Крыма": около 20 улиц Евпатории останутся без водоснабжения 15 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Два десятка улиц в Евпатории в четверг останутся без водоснабжения в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"15 октября с 10:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение", - сказано в сообщении.
В зону отключения попадают улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.Украинки, С.Перовской, Шишкина, Конституции, Серова, 60 лет Октября, Транспортная, район Слободки, район Старый город, район 5-й Авиагородок.
Потребителям рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.
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