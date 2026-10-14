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БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома
БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 14.10.2026
БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома
В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T06:17
2026-10-14T06:17
саратовская область
роман бусаргин
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Информация об угрозе БПЛА поступила от Минобороны около часа ночи. Ближе к утру руководитель области проинформировал о последствиях. За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуЭксперт назвал причину массированных атак ВСУ на МосквуВ Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей
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РИА Новости Крым
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саратовская область, роман бусаргин, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома

В Саратовской области после атаки украинских БПЛА погиб человек и повреждены дома

06:17 14.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Информация об угрозе БПЛА поступила от Минобороны около часа ночи. Ближе к утру руководитель области проинформировал о последствиях.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы", - написал Бусаргин в своем канале в МАКС.
За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли, сообщалось ранее.
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Саратовская областьРоман БусаргинАтаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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