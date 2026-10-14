https://crimea.ria.ru/20261014/bpla-atakovali-saratovskuyu-oblast---pogib-chelovek-i-povrezhdeny-doma-1160186698.html

БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома

БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 14.10.2026

БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома

В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T06:17

2026-10-14T06:17

2026-10-14T06:17

саратовская область

роман бусаргин

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Информация об угрозе БПЛА поступила от Минобороны около часа ночи. Ближе к утру руководитель области проинформировал о последствиях. За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуЭксперт назвал причину массированных атак ВСУ на МосквуВ Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей

саратовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, роман бусаргин, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости