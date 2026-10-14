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Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года
С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:04
2026-10-14T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".Отдельным направлением роста стали зарплатные проекты: с начала года более 80 тысяч жителей Крыма стали зарплатными клиентами банка, из них свыше 30 тысяч — за три летних месяца. Совокупная клиентская база банка на полуострове превышает 400 тысяч зарплатных клиентов.По словам управляющего, в период действия режима чрезвычайной ситуации ВТБ предоставил кредитные каникулы более чем 5,5 тысячи физических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".
Отдельным направлением роста стали зарплатные проекты: с начала года более 80 тысяч жителей Крыма стали зарплатными клиентами банка, из них свыше 30 тысяч — за три летних месяца. Совокупная клиентская база банка на полуострове превышает 400 тысяч зарплатных клиентов.
"Даже несмотря на то, что подавляющее большинство клиентов имеет нашу карточку либо счет, при всем при этом, даже несмотря на режим ЧС, мы все равно прирастали. И только за летние месяцы у нас появилось более 70 тысяч новых клиентов и более 30 тысяч зарплатных клиентов", — отметил Билецкий.
По словам управляющего, в период действия режима чрезвычайной ситуации ВТБ предоставил кредитные каникулы более чем 5,5 тысячи физических лиц.
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