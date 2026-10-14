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Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года

Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года

С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T17:04

2026-10-14T17:04

2026-10-14T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".Отдельным направлением роста стали зарплатные проекты: с начала года более 80 тысяч жителей Крыма стали зарплатными клиентами банка, из них свыше 30 тысяч — за три летних месяца. Совокупная клиентская база банка на полуострове превышает 400 тысяч зарплатных клиентов.По словам управляющего, в период действия режима чрезвычайной ситуации ВТБ предоставил кредитные каникулы более чем 5,5 тысячи физических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, новости крыма, общество, экономика