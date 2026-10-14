Рейтинг@Mail.ru
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/biletskiy-vtb-privlek-bolee-22-tysyach-novykh-klientov-v-krymu-s-nachala-goda-1160207106.html
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года
С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:04
2026-10-14T17:04
втб
крым
новости крыма
общество
экономика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160206991_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a552331f6faaca76d2ed574175b19234.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".Отдельным направлением роста стали зарплатные проекты: с начала года более 80 тысяч жителей Крыма стали зарплатными клиентами банка, из них свыше 30 тысяч — за три летних месяца. Совокупная клиентская база банка на полуострове превышает 400 тысяч зарплатных клиентов.По словам управляющего, в период действия режима чрезвычайной ситуации ВТБ предоставил кредитные каникулы более чем 5,5 тысячи физических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160206991_95:0:1232:853_1920x0_80_0_0_aec1963dc7f0fe8b8b16c87fbf048a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, крым, новости крыма, общество, экономика

Билецкий: ВТБ привлек более 22 тысяч новых клиентов в Крыму с начала года

17:04 14.10.2026
 
© Пресс-служба ВТБСергей Билецкий
Сергей Билецкий
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года клиентская база ВТБ в Крыму пополнилась на 22 тысячи человек, за этот период банк выдал на полуострове 245 тысяч банковских карт, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".
Отдельным направлением роста стали зарплатные проекты: с начала года более 80 тысяч жителей Крыма стали зарплатными клиентами банка, из них свыше 30 тысяч — за три летних месяца. Совокупная клиентская база банка на полуострове превышает 400 тысяч зарплатных клиентов.
"Даже несмотря на то, что подавляющее большинство клиентов имеет нашу карточку либо счет, при всем при этом, даже несмотря на режим ЧС, мы все равно прирастали. И только за летние месяцы у нас появилось более 70 тысяч новых клиентов и более 30 тысяч зарплатных клиентов", — отметил Билецкий.
По словам управляющего, в период действия режима чрезвычайной ситуации ВТБ предоставил кредитные каникулы более чем 5,5 тысячи физических лиц.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБКрымНовости КрымаОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Удар стихии: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:33Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день
21:45Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
21:31Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе
21:21Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
20:57"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
20:47Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей
20:33В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
20:10Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
19:55Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
19:37Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года
19:25В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
19:10Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
18:53Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
18:40Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
18:31Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
18:22В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
18:15Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо
18:05Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink
Лента новостейМолния