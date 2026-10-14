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Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T18:40
2026-10-14T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Начальник испытательной базы доложил министру обороны, что основной задачей базы является проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подводных лодок.База является уникальным российским военным объектом, расположенным на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода по составу близка к морской, что делает его идеальным для испытаний образцов морского вооружения и водолазного снаряжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, киргизия, новости
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии

Белоусов проинспектировал объекты испытательной базы Минобороны РФ на озере Иссык-Куль

18:40 14.10.2026
 
© Министерство обороны РФАндрей Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
Андрей Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Глава военного ведомства проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовых к проведению испытаний", - говорится в сообщении.
Начальник испытательной базы доложил министру обороны, что основной задачей базы является проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подводных лодок.
"При проведении испытаний для осуществления контроля и наблюдения в режиме реального времени используются современные беспилотные летательные аппараты", - отметили в ведомстве.
База является уникальным российским военным объектом, расположенным на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода по составу близка к морской, что делает его идеальным для испытаний образцов морского вооружения и водолазного снаряжения.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФРоссияКиргизияНовости
 
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