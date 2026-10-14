https://crimea.ria.ru/20261014/belousov-proveril-obekty-minoborony-rossii-v-kirgizii-1160210176.html

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T18:40

2026-10-14T18:40

2026-10-14T18:40

андрей белоусов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Начальник испытательной базы доложил министру обороны, что основной задачей базы является проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подводных лодок.База является уникальным российским военным объектом, расположенным на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода по составу близка к морской, что делает его идеальным для испытаний образцов морского вооружения и водолазного снаряжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киргизия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, киргизия, новости