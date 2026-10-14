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Автотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 лет

Автотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 лет - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Автотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 лет

В Крыму до конца 2035 года планируют создать пять автомобильных туристических маршрутов, а также обеспечить все главные дороги региона устойчивым покрытием... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T12:29

2026-10-14T12:29

2026-10-14T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2035 года планируют создать пять автомобильных туристических маршрутов, а также обеспечить все главные дороги региона устойчивым покрытием мобильным интернетом. Об этом говорится в региональной программе развития автомобильного туризма на территории Крыма до 2035 года, которую утвердил Совет министров республики."Цель программы – создание условий для комплексного развития автомобильного туризма на территории Крыма, включая создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам и условий для строительства и развития сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры, формирования условий для развития сети автомобильных туристических маршрутов", – говорится в документе.Ожидается, что к концу 2035 года число автотуристических поездок по Крыму составит 5,5 миллиона, количество утвержденных автомобильных турмаршрутов вырастет до пяти, вблизи туристических объектов появятся три новые парковочные зоны, будет установлено около 400 указателей, восстановлены два туробъекта. Также власти региона намерены привести в порядок 71,6 километра дорог, которыми пользуются автотуристы, и обеспечить покрытием мобильным интернетом 100% крымских дорог федерального значения.Финансировать программу будут из федерального и регионального бюджетов, в том числе в рамках ряда госпрограмм, а также из внебюджетных источников.Ранее сообщалось, что в России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые понятия данной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаШаттлы в Крым и по Крыму должны разгрузить дороги в курортный сезон – экспертЗимний автотуризм – россияне выбрали Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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