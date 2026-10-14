https://crimea.ria.ru/20261014/armiya-rossii-nanesla-razrushitelnyy-udar-po-energeticheskim-obektam-vsu-v-kieve-1160189094.html

Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД)... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T09:24

2026-10-14T09:24

2026-10-14T09:24

удары по украине

украина

теплоснабжение

киев

киевская область

харьковская область

новости сво

министерство обороны рф

харьков

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/09/1150063219_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6a5cf51863c182380d30b015259655d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Киеве поражены теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4) и Киевская (ТЭЦ-5), обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса.В Киевской области нанесены удары по ТЭЦ-6 и Трипольской тепловой электростанции, поставляющих электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области;В Харькове и Харьковской области нанесены удары по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотникаРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

украина

киев

киевская область

харьковская область

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, теплоснабжение, киев, киевская область, харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, харьков