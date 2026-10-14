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Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД)... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:24
2026-10-14T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Киеве поражены теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4) и Киевская (ТЭЦ-5), обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса.В Киевской области нанесены удары по ТЭЦ-6 и Трипольской тепловой электростанции, поставляющих электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области;В Харькове и Харьковской области нанесены удары по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотникаРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
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удары по украине, украина, теплоснабжение, киев, киевская область, харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, харьков
Армия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам ВСУ и центрам данных на Украине

09:24 14.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В Киеве поражен центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк", осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о ВС РФ", - говорится в сообщении.
Также в Киеве поражены теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4) и Киевская (ТЭЦ-5), обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса.
В Киевской области нанесены удары по ТЭЦ-6 и Трипольской тепловой электростанции, поставляющих электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области;
В Харькове и Харьковской области нанесены удары по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
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