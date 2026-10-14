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Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял еще 1265 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:07
2026-10-14T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял еще 1265 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сказано в сводке Министерства обороны Российской Федерации в среду.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, продолжаются бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки ликвидированы свыше 225 солдат ВСУ, 17 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 240 боевиков, пять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155 солдат, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военных, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 265 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Также военные РФ поразили цеха производства беспилотников и мест их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 1425 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 262 128 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 231 танк и другая боевая бронированная машина, 1 788 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 517 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за суткиАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в КиевеРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
Киев за сутки боев на всех направлениях СВО потерял еще 1265 боевиков
15:07 14.10.2026 (обновлено: 15:09 14.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял еще 1265 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сказано в сводке Министерства обороны Российской Федерации в среду.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, продолжаются бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки ликвидированы свыше 225 солдат ВСУ, 17 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 240 боевиков, пять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155 солдат, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военных, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 265 человек, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также военные РФ поразили цеха производства беспилотников и мест их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 1425 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 262 128 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 231 танк и другая боевая бронированная машина, 1 788 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 517 единиц специальной военной автомобильной техники.
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