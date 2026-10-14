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Он учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Он учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина
Он учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Он учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина
14 октября исполняется 88 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:31
2026-10-14T08:24
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14 октября исполняется 88 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший в Екатеринбурге и до конца жизни мечтавший вернуться в любимый им Севастополь. Эти три города он считал своей родиной и через книги показывал их читателям.В Севастополь Крапивин впервые приехал в 1960 году, когда учился на последних курсах университета. Позже он подолгу жил здесь в разные годы, работая над новыми произведениями.Любимый район Крапивина в Севастополе – частный сектор за рынком "Чайка" и площадью Восставших, где уходят к морю улицы Частника и 6-я Бастионная, мыс Хрустальный и яхт-клуб № 57. В этом яхт-клубе стояла яхта его друга – капитана Олега Ветрова, который ушел из жизни на год раньше писателя. Один из циклов рассказов Крапивина так и называется – "Шестая Бастионная".Другое его культовое произведение про Севастополь – повесть "Трое с площади Карронад". О мальчишке, переехавшем в южный город и впервые увидевшем море и военные корабли, о настоящей дружбе, которая разрушает все преграды. Прототипами героев послужили реальные севастопольские мальчишки – ученики школы № 3, которая до сих пор работает на улице Советская в центре Севастополя."Площадь Карронад" из книги - это небольшой заброшенный пустырь между улицами недалеко от мыса Хрустальный, его довольно узнаваемо описывает Крапивин в своей повести. В 2009 году жители Севастополя обращались к властям с просьбой присвоить этому месту официальное название "площадь Карронад" и установить там памятник детям, погибшим в войнах. Собирали подписи со всей страны, нарисовали эскиз памятника, заручились поддержкой Крапивина. Но эта инициатива так и осталась нереализованной.Тогда же почитатели Крапивина просили присвоить писателю звание почетного гражданина города, но тоже тщетно. Он был награжден Почетным знаком "За заслуги перед Севастополем".В его произведениях город состоит из узких переплетающихся улочек, бесконечный морских просторов, криков чаек, величественных военных кораблей, останков древних бастионов и крепостных стен. Доброжелательных местных жителей, готовых помочь незнакомцу. Любопытных мальчишек, гоняющих мяч во дворах. Ленивых котов, греющихся на солнце. Таким он видел Севастополь и таким учил видеть его своих читателей.Приехать в уже российский Севастополь Крапивин так и не успел. В последние годы он почти не соглашался на дальние путешествия – плохо себя чувствовал, а за "морскими" приключениями наблюдал в подзорную трубу с балкона своего дома. Крапивин жил на берегу пруда в Екатеринбурге, где дети из отряда "Каравелла", созданного им 60 лет назад, учились ходить на парусных яхтах.Книги Крапивина были переведены на 200 языков мира и включены в "Библиотеку мировой литературы для детей". На его произведениях выросли тысячи мальчишек и девчонок, которые теперь уже руководят большими компаниями, принимают судьбоносные решения и сами воспитывают детей. Многие из них сегодня говорят о том, что без книг Крапивина они бы стали другими людьми. И это не преувеличение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саша любил Катю, а Катя - революцию: Грин и Крым"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и КрымКак Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил
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общество, новости, культура, севастополь, владислав крапивин, литература, крым, новости крыма, память

Он учил любить Севастополь: памяти Командора Крапивина

09:31 14.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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14 октября исполняется 88 лет со дня рождения писателя Владислава Крапивина. Он ушел их жизни в 2020 году. Родившись в Тюмени, всю сознательную жизнь проживший в Екатеринбурге и до конца жизни мечтавший вернуться в любимый им Севастополь. Эти три города он считал своей родиной и через книги показывал их читателям.
В Севастополь Крапивин впервые приехал в 1960 году, когда учился на последних курсах университета. Позже он подолгу жил здесь в разные годы, работая над новыми произведениями.
Любимый район Крапивина в Севастополе – частный сектор за рынком "Чайка" и площадью Восставших, где уходят к морю улицы Частника и 6-я Бастионная, мыс Хрустальный и яхт-клуб № 57. В этом яхт-клубе стояла яхта его друга – капитана Олега Ветрова, который ушел из жизни на год раньше писателя. Один из циклов рассказов Крапивина так и называется – "Шестая Бастионная".
"Сейчас я выйду из гостиницы, неторопливо двинусь по Большой Морской, потом по улице Адмирала Октябрьского поднимусь до площади Восставших. Здесь вздымается стеклянно-высотная гостиница "Крым", от которой убегает вправо, к морским обрывам, Шестая Бастионная", - описывал свои любимые места Крапивин в повести "Бастионы и форты".
© Источник фото: Группа любителей творчества В.П.Крапивина в ВКПисатель Владислав Крапивин с 4-классниками Вадиком и Артуром (прототипами героев повести "Трое с площади Карронад"). Севастополь, сентябрь 1978 года
Писатель Владислав Крапивин с 4-классниками Вадиком и Артуром (прототипами героев повести Трое с площади Карронад). Севастополь, сентябрь 1978 года
© Источник фото: Группа любителей творчества В.П.Крапивина в ВК
Писатель Владислав Крапивин с 4-классниками Вадиком и Артуром (прототипами героев повести "Трое с площади Карронад"). Севастополь, сентябрь 1978 года
Другое его культовое произведение про Севастополь – повесть "Трое с площади Карронад". О мальчишке, переехавшем в южный город и впервые увидевшем море и военные корабли, о настоящей дружбе, которая разрушает все преграды. Прототипами героев послужили реальные севастопольские мальчишки – ученики школы № 3, которая до сих пор работает на улице Советская в центре Севастополя.
"Площадь Карронад" из книги - это небольшой заброшенный пустырь между улицами недалеко от мыса Хрустальный, его довольно узнаваемо описывает Крапивин в своей повести. В 2009 году жители Севастополя обращались к властям с просьбой присвоить этому месту официальное название "площадь Карронад" и установить там памятник детям, погибшим в войнах. Собирали подписи со всей страны, нарисовали эскиз памятника, заручились поддержкой Крапивина. Но эта инициатива так и осталась нереализованной.
Тогда же почитатели Крапивина просили присвоить писателю звание почетного гражданина города, но тоже тщетно. Он был награжден Почетным знаком "За заслуги перед Севастополем".
© Источник фото: Группа любителей творчества В.П.Крапивина в ВКПисатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин
© Источник фото: Группа любителей творчества В.П.Крапивина в ВК
Писатель Владислав Крапивин
В его произведениях город состоит из узких переплетающихся улочек, бесконечный морских просторов, криков чаек, величественных военных кораблей, останков древних бастионов и крепостных стен. Доброжелательных местных жителей, готовых помочь незнакомцу. Любопытных мальчишек, гоняющих мяч во дворах. Ленивых котов, греющихся на солнце. Таким он видел Севастополь и таким учил видеть его своих читателей.
Приехать в уже российский Севастополь Крапивин так и не успел. В последние годы он почти не соглашался на дальние путешествия – плохо себя чувствовал, а за "морскими" приключениями наблюдал в подзорную трубу с балкона своего дома. Крапивин жил на берегу пруда в Екатеринбурге, где дети из отряда "Каравелла", созданного им 60 лет назад, учились ходить на парусных яхтах.
Книги Крапивина были переведены на 200 языков мира и включены в "Библиотеку мировой литературы для детей". На его произведениях выросли тысячи мальчишек и девчонок, которые теперь уже руководят большими компаниями, принимают судьбоносные решения и сами воспитывают детей. Многие из них сегодня говорят о том, что без книг Крапивина они бы стали другими людьми. И это не преувеличение.
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