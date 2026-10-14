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68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства Москвы
68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства Москвы - РИА Новости Крым, 14.10.2026
68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства Москвы
Власти Крыма сообщили о продлении до 2028 года программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества по соглашению с правительством РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T11:42
2026-10-14T11:42
2026-10-14T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма сообщили о продлении до 2028 года программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества по соглашению с правительством Москвы. Об этом говорится в распоряжении об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крыма на 2027-2029 годы, принятом Советом министров республики.В Совмине Крыма уточнили, что общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы в рамках указанной программы в период 2020-2028 годов составляет около 67,9 миллиарда рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в период с 2020 до 2026 годов регион получил около 60 миллиардов рублей по программе сотрудничества с правительством Москвы, в том числе 12,5 млрд рублей за последние три года. На 2026 год были запланированы мероприятия в сфере строительства, транспорта, медицины и иные на сумму 3,3 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублейКрым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядкеПутин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
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крым, москва, господдержка, сотрудничество, совет министров рк, новости крыма, финансирование
68 миллиардов получит Крым на развитие от правительства Москвы
До 2028 года правительство Москвы выделит на поддержку Крыма почти 68 миллиардов рублей
11:42 14.10.2026 (обновлено: 12:19 14.10.2026)