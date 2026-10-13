https://crimea.ria.ru/20261013/znakomstva-v-seti-i-zvonki-iz-fsb---zhiteley-kryma-obmanuli-na-11-mln-rubley-1160162131.html

Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей

Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей

11,4 млн рублей потеряли жители Крыма из-за мошенников за минувшую неделю. О самых популярных способах обмана сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T20:02

2026-10-13T20:02

2026-10-13T20:02

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мвд по республике крым

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 11,4 млн рублей потеряли жители Крыма из-за мошенников за минувшую неделю. О самых популярных способах обмана сообщили в МВД по республике.Чаще всего аферисты звонили своим жертвам от имени сотрудников спецслужб, предлагали дополнительный заработок и инвестиции в криптовалюту. Кроме того, крымчане обманывались, совершая онлайн-покупки, при знакомствах в интернете, занимая деньги "знакомым" или устанавливая поддельные приложения.Так, 22-летняя жительница Кировского района поверила "сотруднику ФСБ", который сообщил о необходимости срочной проверки ее сбережений.Житель Ялты планировал приобрести комплект солнечной электростанции, за которую перевел почти 200 тысяч рублей и которую так и не получил, а 35-летний житель Джанкоя решил познакомиться с девушкой через интернет, но вместо приятного свидания получил неприятный финансовый опыт: новая знакомая предложила провести вечер в театре и прислала ссылку для покупки билетов, которая оказалась поддельной – так крымчанин лишился 35 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиянСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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