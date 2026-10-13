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Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
11,4 млн рублей потеряли жители Крыма из-за мошенников за минувшую неделю. О самых популярных способах обмана сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T20:02
2026-10-13T20:02
2026-10-13T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 11,4 млн рублей потеряли жители Крыма из-за мошенников за минувшую неделю. О самых популярных способах обмана сообщили в МВД по республике.Чаще всего аферисты звонили своим жертвам от имени сотрудников спецслужб, предлагали дополнительный заработок и инвестиции в криптовалюту. Кроме того, крымчане обманывались, совершая онлайн-покупки, при знакомствах в интернете, занимая деньги "знакомым" или устанавливая поддельные приложения.Так, 22-летняя жительница Кировского района поверила "сотруднику ФСБ", который сообщил о необходимости срочной проверки ее сбережений.Житель Ялты планировал приобрести комплект солнечной электростанции, за которую перевел почти 200 тысяч рублей и которую так и не получил, а 35-летний житель Джанкоя решил познакомиться с девушкой через интернет, но вместо приятного свидания получил неприятный финансовый опыт: новая знакомая предложила провести вечер в театре и прислала ссылку для покупки билетов, которая оказалась поддельной – так крымчанин лишился 35 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиянСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, мвд по республике крым, мошенничество, деньги
Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
МВД: 11,4 млн рублей за неделю потеряли жители Крыма из-за мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 11,4 млн рублей потеряли жители Крыма из-за мошенников за минувшую неделю. О самых популярных способах обмана сообщили в МВД по республике.
"За прошедшую неделю – с 5 по 11 октября – 28 жителей крымского полуострова лишились более 11,4 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", – сказано в сообщении.
Чаще всего аферисты звонили своим жертвам от имени сотрудников спецслужб, предлагали дополнительный заработок и инвестиции в криптовалюту. Кроме того, крымчане обманывались, совершая онлайн-покупки, при знакомствах в интернете, занимая деньги "знакомым" или устанавливая поддельные приложения.
Так, 22-летняя жительница Кировского района поверила "сотруднику ФСБ", который сообщил о необходимости срочной проверки ее сбережений.
"Чтобы убедить девушку в серьезности происходящего, лжесотрудник спецслужб придумал необычную историю: якобы на денежных купюрах могли сохраниться отпечатки пальцев лиц, причастных к мошенничеству. Для проведения проверки наличные необходимо было передать "доверенному лицу", - раскрыли схему в полиции. И уточнили, что таким образом девушка лишилась 2,5 миллионов.
Житель Ялты планировал приобрести комплект солнечной электростанции, за которую перевел почти 200 тысяч рублей и которую так и не получил, а 35-летний житель Джанкоя решил познакомиться с девушкой через интернет, но вместо приятного свидания получил неприятный финансовый опыт: новая знакомая предложила провести вечер в театре и прислала ссылку для покупки билетов, которая оказалась поддельной – так крымчанин лишился 35 тысяч рублей.
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