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Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком
Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком
В Подмосковном Домодедово 33-летняя женщина погибла с шестилетним сыном после того, как на их машину опрокинулся самосвал щебня, сообщили в полиции области. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:40
2026-10-13T14:40
2026-10-13T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковном Домодедово 33-летняя женщина погибла с шестилетним сыном после того, как на их машину опрокинулся самосвал щебня, сообщили в полиции области.Инцидент произошел примерно в 12:02 возле одного из домов, расположенных на улице Речная.В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте.По информации региональной прокуратуры, водитель грузовика не учел необходимую дистанцию и опрокинулся на следовавшую впереди "Geely"."Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Ранее в Сочи 88-летняя женщина погибла под колесами грузовика. ДТП произошло утром в субботу в поселке Нижняя Хобза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик и металлические трубы: страшная авария с шестью авто на КубаниНа трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомДевять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
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дтп, происшествия, подмосковье, новости, московская область, прокуратура московской области
Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком
В Подмосковье самосвал упал на бок и раздавил машину женщины с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковном Домодедово 33-летняя женщина погибла с шестилетним сыном после того, как на их машину опрокинулся самосвал щебня, сообщили в полиции области.
Инцидент произошел примерно в 12:02 возле одного из домов, расположенных на улице Речная.
"По предварительной информации, водитель, управляя самосвалом, не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковой автомобиль", - говорится в сообщении МВД.
В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте.
По информации региональной прокуратуры, водитель грузовика не учел необходимую дистанцию и опрокинулся на следовавшую впереди "Geely".
"Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее в Сочи 88-летняя женщина погибла
под колесами грузовика. ДТП произошло утром в субботу в поселке Нижняя Хобза.
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