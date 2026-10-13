https://crimea.ria.ru/20261013/zhutkoe-dtp-v-podmoskove-samosval-oprokinulsya-na-mashinu-zhenschiny-s-rebenkom-1160173368.html

Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком

Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Жуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенком

В Подмосковном Домодедово 33-летняя женщина погибла с шестилетним сыном после того, как на их машину опрокинулся самосвал щебня, сообщили в полиции области. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T14:40

2026-10-13T14:40

2026-10-13T14:40

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковном Домодедово 33-летняя женщина погибла с шестилетним сыном после того, как на их машину опрокинулся самосвал щебня, сообщили в полиции области.Инцидент произошел примерно в 12:02 возле одного из домов, расположенных на улице Речная.В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте.По информации региональной прокуратуры, водитель грузовика не учел необходимую дистанцию и опрокинулся на следовавшую впереди "Geely"."Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Ранее в Сочи 88-летняя женщина погибла под колесами грузовика. ДТП произошло утром в субботу в поселке Нижняя Хобза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик и металлические трубы: страшная авария с шестью авто на КубаниНа трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомДевять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, подмосковье, новости, московская область, прокуратура московской области