https://crimea.ria.ru/20261013/zdanie-shkoly-i-doma-povrezhdeny-v-kaluzhskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-1160160062.html

Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов

Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов

Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T07:58

2026-10-13T07:58

2026-10-13T07:58

новости сво

калужская область

владислав шапша

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАКС.По информации Шапши, за вечер понедельника и минувшую ночь над регионом силами ПВО уничтожены 73 украинских БПЛА. Атакам подверглись территории 16 муниципальных округов, а также окраины Калуги и Обнинска.Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, калужская область, владислав шапша, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия