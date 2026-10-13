Рейтинг@Mail.ru
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/zdanie-shkoly-i-doma-povrezhdeny-v-kaluzhskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-1160160062.html
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T07:58
2026-10-13T07:58
новости сво
калужская область
владислав шапша
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАКС.По информации Шапши, за вечер понедельника и минувшую ночь над регионом силами ПВО уничтожены 73 украинских БПЛА. Атакам подверглись территории 16 муниципальных округов, а также окраины Калуги и Обнинска.Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e536387921f59cb6ca3c7e694fc8b882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, калужская область, владислав шапша, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов

При атаке украинских беспилотников на Калужскую область повреждена школа и дома

07:58 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАКС.
"В результате атаки в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль. На местах работают оперативные группы. Пострадавших нет", – написал он.
По информации Шапши, за вечер понедельника и минувшую ночь над регионом силами ПВО уничтожены 73 украинских БПЛА. Атакам подверглись территории 16 муниципальных округов, а также окраины Калуги и Обнинска.
Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОКалужская областьВладислав ШапшаАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
Лента новостейМолния