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Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T07:58
2026-10-13T07:58
2026-10-13T07:58
новости сво
калужская область
владислав шапша
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАКС.По информации Шапши, за вечер понедельника и минувшую ночь над регионом силами ПВО уничтожены 73 украинских БПЛА. Атакам подверглись территории 16 муниципальных округов, а также окраины Калуги и Обнинска.Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, калужская область, владислав шапша, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
При атаке украинских беспилотников на Калужскую область повреждена школа и дома