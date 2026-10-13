https://crimea.ria.ru/20261013/zakharova-vsu-atakuyut-suda-v-chernom-more-v-popytke-obespechit-postavki-oruzhiya-1160184117.html
Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Киев атаками на суда иностранного флота в Черном море добивается дестабилизации международных продуктовых и энергетических рынков, а также обеспечения... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:02
2026-10-13T19:02
2026-10-13T19:02
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киев атаками на суда иностранного флота в Черном море добивается дестабилизации международных продуктовых и энергетических рынков, а также обеспечения защищенного морского канала снабжения ВСУ оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ об атаке безэкипажными катерами нефтяного танкера "Афрамакс Рио", шедшего из Новороссийска в Индию."Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки. Упомянутый случай – лишь эпизод в череде террористических нападений ВСУ на гражданские торговые суда, которые, судя по всему, призваны компенсировать провалы украинских боевиков на фронте", - гласит ответ Захаровой, опубликованный на официальном сайте ведомства.Официальный представитель МИД добавила, что с января ВСУ нанесли в Азово-Черноморской акватории свыше 250 неизбирательных ударов по судам с нефтью, зерном и другими невоенными грузами. Большая часть таких ударов пришлась на летний период.Также Захарова подчеркнула, что после того, как результативность российских ударов возмездия по военно-экономическому потенциалу режима Зеленского стала очевидна, а доставка оружия для ВСУ через черноморские порты оказалась эффективно блокирована, на Западе зазвучали разного рода предложения о согласовании разного рода перемирий и установлении "морских коридоров безопасности".Захарова заявила, что Владимир Зеленский совместно со своими западными кураторами стремится найти способы снизить интенсивность ударов российских Вооруженных сил.Также она добавила, что во всех предложениях Запада о перемирии отсутствует понимание механизмов, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия беспрепятственно сможет осуществлять экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю:"Ведь Киев регулярно нарушает то, под чем подписывается"."В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - сказала представитель Министерства иностранных дел России.По данным, приведенным Марией Захаровой, доля России на глобальном продовольственном рынке по пшенице 26%, в то время у Украины – 6%, по ячменю – 20% против 5%."Акцентируем и то, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия, если в этом возникнет потребность", - резюмировала Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), украина, политика
Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Киев под предлогом мировой безопасности хочет обеспечить ВСУ каналом поставки оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киев атаками на суда иностранного флота в Черном море добивается дестабилизации международных продуктовых и энергетических рынков, а также обеспечения защищенного морского канала снабжения ВСУ оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ об атаке безэкипажными катерами нефтяного танкера "Афрамакс Рио", шедшего из Новороссийска в Индию.
"Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки. Упомянутый случай – лишь эпизод в череде террористических нападений ВСУ на гражданские торговые суда, которые, судя по всему, призваны компенсировать провалы украинских боевиков на фронте", - гласит ответ Захаровой, опубликованный на официальном сайте ведомства.
Официальный представитель МИД добавила, что с января ВСУ нанесли в Азово-Черноморской акватории свыше 250 неизбирательных ударов по судам с нефтью, зерном и другими невоенными грузами. Большая часть таких ударов пришлась на летний период.
Также Захарова подчеркнула, что после того, как результативность российских ударов возмездия по военно-экономическому потенциалу режима Зеленского стала очевидна, а доставка оружия для ВСУ через черноморские порты оказалась эффективно блокирована, на Западе зазвучали разного рода предложения о согласовании разного рода перемирий и установлении "морских коридоров безопасности".
Захарова заявила, что Владимир Зеленский совместно со своими западными кураторами стремится найти способы снизить интенсивность ударов российских Вооруженных сил.
"Их цель очевидна – под формальным предлогом заботы о глобальной продовольственной безопасности обеспечить защищенный морской канал снабжения ВСУ оружием и создать очередной механизм политического и экономического давления на Россию. Черноморская артерия снабжения режима Зеленского очень важна для его спонсоров", - особо выделила Мария Захарова.
Также она добавила, что во всех предложениях Запада о перемирии отсутствует понимание механизмов, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия беспрепятственно сможет осуществлять экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю:
"Ведь Киев регулярно нарушает то, под чем подписывается".
"В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - сказала представитель Министерства иностранных дел России.
По данным, приведенным Марией Захаровой, доля России на глобальном продовольственном рынке по пшенице 26%, в то время у Украины – 6%, по ячменю – 20% против 5%.
"Акцентируем и то, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия, если в этом возникнет потребность", - резюмировала Захарова.
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