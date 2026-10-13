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ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2%
ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2% - РИА Новости Крым, 13.10.2026
ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2%
Рынок сбережений физлиц вырос в стране с начала года на 2% и превысил 67,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц вырос в стране с начала года на 2% и превысил 67,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Отмечается, что порядка 94% роста рынка обеспечили накопительные счета, общая сумма на которых, по оценкам ВТБ, вырос на 17% (на 1,5 триллиона рублей) и приблизился к отметке 10,8 триллиона. Для сравнения, годом ранее они показали прирост на 13%, отмечает банк.Снижение ключевой ставки Центробанка в этом году, пусть и небольшими темпами, влияет на рынок сбережений: если в прошлом году его рост за тот же период составил 7%, то в этом – только 2%, отмечает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов."В то же время видим растущий интерес к длинным срокам вкладов — к концу сентября доля клиентов, размещающих сбережения на год и более, превысила 10%", — заключил Шаехов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц вырос в стране с начала года на 2% и превысил 67,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
"По оценкам ВТБ, за девять месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (плюс 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 94% роста рынка обеспечили накопительные счета, общая сумма на которых, по оценкам ВТБ, вырос на 17% (на 1,5 триллиона рублей) и приблизился к отметке 10,8 триллиона. Для сравнения, годом ранее они показали прирост на 13%, отмечает банк.
Снижение ключевой ставки Центробанка в этом году, пусть и небольшими темпами, влияет на рынок сбережений: если в прошлом году его рост за тот же период составил 7%, то в этом – только 2%, отмечает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
"Тем не менее, сохраняется спрос как на классические депозиты, так и накопительные счета, которые растут в этом году значительно больше", - добавил он.
"В то же время видим растущий интерес к длинным срокам вкладов — к концу сентября доля клиентов, размещающих сбережения на год и более, превысила 10%", — заключил Шаехов.
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