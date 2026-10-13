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ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2%

ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2% - РИА Новости Крым, 13.10.2026

ВТБ: сбережения физлиц в России выросли с начала года на 2%

Рынок сбережений физлиц вырос в стране с начала года на 2% и превысил 67,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T13:01

2026-10-13T13:01

2026-10-13T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц вырос в стране с начала года на 2% и превысил 67,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Отмечается, что порядка 94% роста рынка обеспечили накопительные счета, общая сумма на которых, по оценкам ВТБ, вырос на 17% (на 1,5 триллиона рублей) и приблизился к отметке 10,8 триллиона. Для сравнения, годом ранее они показали прирост на 13%, отмечает банк.Снижение ключевой ставки Центробанка в этом году, пусть и небольшими темпами, влияет на рынок сбережений: если в прошлом году его рост за тот же период составил 7%, то в этом – только 2%, отмечает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов."В то же время видим растущий интерес к длинным срокам вкладов — к концу сентября доля клиентов, размещающих сбережения на год и более, превысила 10%", — заключил Шаехов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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