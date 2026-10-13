https://crimea.ria.ru/20261013/vo-vtornik-v-krym-vernetsya-osen-1160140587.html

Во вторник в Крым вернется осень

Во вторник в Крым вернется осень - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Во вторник в Крым вернется осень

Во вторник атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T00:01

2026-10-13T00:01

2026-10-13T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем потеплеет до +23, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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