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Во вторник в Крым вернется осень - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Во вторник в Крым вернется осень
Во вторник в Крым вернется осень - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Во вторник в Крым вернется осень
Во вторник атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем потеплеет до +23, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261012/v-krymu-rezko-izmenitsya-pogoda-1160137874.html
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Во вторник в Крым вернется осень

В Крыму во вторник ожидается понижение температуры воздуха и дожди

00:01 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Ночная температура существенно не изменится +12…17; дневная понизится до +18…23, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем потеплеет до +23, но будет дождливо.
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Вчера, 12:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
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