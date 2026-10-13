https://crimea.ria.ru/20261013/v-yalte-vysazhivayut-krasnoknizhnye-rasteniya-1160162804.html

В Ялте высаживают краснокнижные растения

В Ялте высаживают краснокнижные растения - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Ялте высаживают краснокнижные растения

В Ялте в районе улицы Дражинского высаживают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Об этом рассказала врио главы администрации города Светлана... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T09:53

2026-10-13T09:53

2026-10-13T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Ялте в районе улицы Дражинского высаживают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Об этом рассказала врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.По ее информации, инициативу по высадке редких растений реализуют предприниматели. Уход за саженцами будет осуществлять компания-инвестор - она обеспечит еженедельный полив, а также внесение удобрений по мере необходимости.Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая рассказала, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели она предложила сочетать новинки и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культурыРабота на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новомуТри саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, растения крыма, красная книга россии