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В Ялте высаживают краснокнижные растения - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В Ялте высаживают краснокнижные растения
В Ялте высаживают краснокнижные растения - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Ялте высаживают краснокнижные растения
В Ялте в районе улицы Дражинского высаживают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Об этом рассказала врио главы администрации города Светлана... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:53
2026-10-13T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Ялте в районе улицы Дражинского высаживают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Об этом рассказала врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.По ее информации, инициативу по высадке редких растений реализуют предприниматели. Уход за саженцами будет осуществлять компания-инвестор - она обеспечит еженедельный полив, а также внесение удобрений по мере необходимости.Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая рассказала, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели она предложила сочетать новинки и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском НИИ сельского хозяйства выводят засухоустойчивые культурыРабота на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новомуТри саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса
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крым, новости крыма, ялта, растения крыма, красная книга россии
В Ялте высаживают краснокнижные растения

В Ялте высаживают растения, занесенные в Красную книгу России

09:53 13.10.2026 (обновлено: 10:58 13.10.2026)
 
© Администрация ЯлтыВ Ялте высаживают растения из Красной книги России
В Ялте высаживают растения из Красной книги России
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Ялте в районе улицы Дражинского высаживают редкие растения, занесенные в Красную книгу России. Об этом рассказала врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Высаживают саженцы фисташки туполистной и можжевельника высокого – представителей растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и относящихся ко II категории редкости. Эти виды нуждаются в особом внимании и бережном отношении", – рассказала Шевченко.
По ее информации, инициативу по высадке редких растений реализуют предприниматели. Уход за саженцами будет осуществлять компания-инвестор - она обеспечит еженедельный полив, а также внесение удобрений по мере необходимости.
Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая рассказала, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели она предложила сочетать новинки и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.
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КрымНовости КрымаЯлтаРастения КрымаКрасная книга России
 
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