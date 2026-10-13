https://crimea.ria.ru/20261013/v-simferopole-otkrylas-neobychnaya-vystavka-kartin-petra-dotsenko-1160167581.html

В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко

В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко

В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T18:25

2026-10-13T18:25

2026-10-13T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и мольбертом на дно Черного моря.Петр Доценко окончил художественную школу в Керчи и Крымский гуманитарный университет в Ялте.Для создания картин художник использует обычные масляные краски на растительном масле и холст с водостойкой пропиткой. К мольберту-треноге он привязывает свинцовое грузило, чтобы течение не унесло работу. Оптимальная глубина — до 10 метров: там достаточно света и можно дольше оставаться под водой. После подъема картины выдерживают в пресной воде, а затем сушат от полутора до двух недель.Выставка проходит в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина по адресу улица Пушкина, 1. Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный.Продлится выставка до 26 октября 2026 года.Ранее Петр Доценко рассказал в интервью РИА Новости Крым, как детские мечты привели его написанию картин под водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Море не волнуется": в Абхазии показали картины АйвазовскогоОт Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее ТавридыОтреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе

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