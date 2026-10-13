Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/v-simferopole-otkrylas-neobychnaya-vystavka-kartin-petra-dotsenko-1160167581.html
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко
В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T18:25
2026-10-13T18:25
выставка
симферополь
новости
новости крыма
крым
искусство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160166896_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db68466a35d6fc1d34aba82daca2a10a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и мольбертом на дно Черного моря.Петр Доценко окончил художественную школу в Керчи и Крымский гуманитарный университет в Ялте.Для создания картин художник использует обычные масляные краски на растительном масле и холст с водостойкой пропиткой. К мольберту-треноге он привязывает свинцовое грузило, чтобы течение не унесло работу. Оптимальная глубина — до 10 метров: там достаточно света и можно дольше оставаться под водой. После подъема картины выдерживают в пресной воде, а затем сушат от полутора до двух недель.Выставка проходит в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина по адресу улица Пушкина, 1. Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный.Продлится выставка до 26 октября 2026 года.Ранее Петр Доценко рассказал в интервью РИА Новости Крым, как детские мечты привели его написанию картин под водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Море не волнуется": в Абхазии показали картины АйвазовскогоОт Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее ТавридыОтреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20250920/pogruzhenie-v-iskusstvo-khudozhnik-pishet-kartiny-sredi-tishi-morskikh-glubin-1148746377.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160166896_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bfc5c640ece72c45e9911562017da108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставка, симферополь, новости, новости крыма, крым, искусство
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко

Созданы в Черном море: в Симферополе открылась уникальная выставка картин

18:25 13.10.2026
 
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и мольбертом на дно Черного моря.

"Идея подводной живописи появилась после увлечения дайвингом. Первую свою подводную картину он создал на пятиметровой глубине в бухте Капсель в Судаке. Модели живописца - рыбы-зеленухи, скорпены и различные арт-объекты на дне Черного моря", - рассказали организаторы выставки.

Петр Доценко окончил художественную школу в Керчи и Крымский гуманитарный университет в Ялте.
Для создания картин художник использует обычные масляные краски на растительном масле и холст с водостойкой пропиткой. К мольберту-треноге он привязывает свинцовое грузило, чтобы течение не унесло работу. Оптимальная глубина — до 10 метров: там достаточно света и можно дольше оставаться под водой. После подъема картины выдерживают в пресной воде, а затем сушат от полутора до двух недель.
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
1 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
2 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
3 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
4 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
5 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
1 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
2 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
3 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
4 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
5 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
Выставка проходит в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина по адресу улица Пушкина, 1. Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный.
Продлится выставка до 26 октября 2026 года.
Ранее Петр Доценко рассказал в интервью РИА Новости Крым, как детские мечты привели его написанию картин под водой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского
От Ханжонкова – императору России: уникальный экспонат в Центральном музее Тавриды
Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
Крымский художник Петр Доценко рисует море из глубины - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
20 сентября 2025, 07:06Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубин
 
ВыставкаСимферопольНовостиНовости КрымаКрымИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Лента новостейМолния