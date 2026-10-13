В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко
Созданы в Черном море: в Симферополе открылась уникальная выставка картин
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась необычная выставка картин художника Петра Доценко. Автор создавал картины масляными красками под водой, погружаясь с холстом, кистями и мольбертом на дно Черного моря.
"Идея подводной живописи появилась после увлечения дайвингом. Первую свою подводную картину он создал на пятиметровой глубине в бухте Капсель в Судаке. Модели живописца - рыбы-зеленухи, скорпены и различные арт-объекты на дне Черного моря", - рассказали организаторы выставки.
Петр Доценко окончил художественную школу в Керчи и Крымский гуманитарный университет в Ялте.
Для создания картин художник использует обычные масляные краски на растительном масле и холст с водостойкой пропиткой. К мольберту-треноге он привязывает свинцовое грузило, чтобы течение не унесло работу. Оптимальная глубина — до 10 метров: там достаточно света и можно дольше оставаться под водой. После подъема картины выдерживают в пресной воде, а затем сушат от полутора до двух недель.
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
1 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
2 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
3 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
4 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
© Петр ДоценкоВ Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
5 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
1 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
2 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
3 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
4 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
5 из 5
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
© Петр Доценко
Выставка проходит в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина по адресу улица Пушкина, 1. Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный.
Продлится выставка до 26 октября 2026 года.
Ранее Петр Доценко рассказал в интервью РИА Новости Крым, как детские мечты привели его написанию картин под водой.
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