https://crimea.ria.ru/20261013/v-simferopole-izmenilos-raspisanie-5-marshrutov-avtobusov-i-trolleybusov-1160153547.html

В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов

В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов

С начала октября в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов. А со вторника, 13 октября, будут внесены изменения в... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T06:06

2026-10-13T06:06

2026-10-13T06:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С начала октября в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов. А со вторника, 13 октября, будут внесены изменения в расписание еще одного автобусного маршрута. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".С 8 октября в тестовом режиме частично поменялся маршрут троллейбусов №17 "Аэропорт - Хошкельды (кольцо)". В будние дни предусмотрены три рейса с заездом на маршрут №17к. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС - Хошкельды - Коллективные сады - Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.Также с 8 октября скорректировано расписание автобусов №508-23 "Трудовое (3-й Массив) – Симферополь". Изменения коснулись вечерних отправлений и направлены на повышение удобства пассажиров - жителей 3-го Массива и села Трудового. Кроме того, с 13 октября расписание снова изменят в тестовом режиме.С 10 октября введено новое расписание для троллейбусного маршрута №9 "7-я городская больница – Аэрофлотский". На маршруте в будние дни будут курсировать 9 троллейбусов, в выходные дни - 6 троллейбусов.С 11 октября автобусы №509-23 "Дружное - Симферополь" начали заезжать на улицу Мамак. Движение по измененной схеме осуществляется в тестовом режиме по расписанию, действующему в будние, выходные и праздничные дни.Подробнее ознакомиться с корректировками в расписании можно в канале "Крымтроллейбуса" в МАКС.Ранее сообщалось, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодРасписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крымтроллейбус, общественный транспорт, новости крыма, логистика, городская среда