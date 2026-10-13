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В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов
В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов
С начала октября в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов. А со вторника, 13 октября, будут внесены изменения в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T06:06
2026-10-13T06:06
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С начала октября в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов. А со вторника, 13 октября, будут внесены изменения в расписание еще одного автобусного маршрута. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".С 8 октября в тестовом режиме частично поменялся маршрут троллейбусов №17 "Аэропорт - Хошкельды (кольцо)". В будние дни предусмотрены три рейса с заездом на маршрут №17к. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС - Хошкельды - Коллективные сады - Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.Также с 8 октября скорректировано расписание автобусов №508-23 "Трудовое (3-й Массив) – Симферополь". Изменения коснулись вечерних отправлений и направлены на повышение удобства пассажиров - жителей 3-го Массива и села Трудового. Кроме того, с 13 октября расписание снова изменят в тестовом режиме.С 10 октября введено новое расписание для троллейбусного маршрута №9 "7-я городская больница – Аэрофлотский". На маршруте в будние дни будут курсировать 9 троллейбусов, в выходные дни - 6 троллейбусов.С 11 октября автобусы №509-23 "Дружное - Симферополь" начали заезжать на улицу Мамак. Движение по измененной схеме осуществляется в тестовом режиме по расписанию, действующему в будние, выходные и праздничные дни.Подробнее ознакомиться с корректировками в расписании можно в канале "Крымтроллейбуса" в МАКС.Ранее сообщалось, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодРасписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября
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крым, симферополь, крымтроллейбус, общественный транспорт, новости крыма, логистика, городская среда
В Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов

В Симферополе в октябре изменили расписание 5 автобусных и троллейбусных маршрутов

06:06 13.10.2026
 
© РИА Новости КрымОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С начала октября в Симферополе изменилось расписание двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов. А со вторника, 13 октября, будут внесены изменения в расписание еще одного автобусного маршрута. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
С 8 октября в тестовом режиме частично поменялся маршрут троллейбусов №17 "Аэропорт - Хошкельды (кольцо)". В будние дни предусмотрены три рейса с заездом на маршрут №17к. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС - Хошкельды - Коллективные сады - Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.
Также с 8 октября скорректировано расписание автобусов №508-23 "Трудовое (3-й Массив) – Симферополь". Изменения коснулись вечерних отправлений и направлены на повышение удобства пассажиров - жителей 3-го Массива и села Трудового. Кроме того, с 13 октября расписание снова изменят в тестовом режиме.
С 10 октября введено новое расписание для троллейбусного маршрута №9 "7-я городская больница – Аэрофлотский". На маршруте в будние дни будут курсировать 9 троллейбусов, в выходные дни - 6 троллейбусов.
С 11 октября автобусы №509-23 "Дружное - Симферополь" начали заезжать на улицу Мамак. Движение по измененной схеме осуществляется в тестовом режиме по расписанию, действующему в будние, выходные и праздничные дни.

С 13 октября в Симферополе вводится новое расписание движения автобусов по маршруту №27 "Белое-4 - Дворец водных видов спорта". Изменения будут действовать только в будние дни.

Подробнее ознакомиться с корректировками в расписании можно в канале "Крымтроллейбуса" в МАКС.
Ранее сообщалось, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе.
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