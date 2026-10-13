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В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Авария произошла днем во вторник, 13 октября, на участке автодороги Симферополь - Бахчисарай РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:45
2026-10-13T15:45
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дтп
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севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Авария произошла днем во вторник, 13 октября, на участке автодороги Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, рассказали в городском управлении МВД России.В результате ДТП пострадал водитель Mazda, а также 56-летняя водитель и 60-летний пассажир второй иномарки. Их доставили в больницу.Уточняется, что оба водителя были трезвые. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погиблиЖуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенкомУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
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дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице

В Севастополе три человека пострадали в столкновении двух иномарок

15:45 13.10.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе столкнулись две иномарки: три человека пострадали
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека пострадали
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Авария произошла днем во вторник, 13 октября, на участке автодороги Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, рассказали в городском управлении МВД России.
"Сегодня в 13:30 на 69 км + 900 м автомобильной дороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь 42-летний водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель Mazda, а также 56-летняя водитель и 60-летний пассажир второй иномарки. Их доставили в больницу.
© Полиция СевастополяВ Севастополе столкнулись две иномарки: три человека пострадали
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека пострадали
© Полиция Севастополя
В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека пострадали
Уточняется, что оба водителя были трезвые. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк".
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