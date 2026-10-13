https://crimea.ria.ru/20261013/v-sevastopole-stolknulis-dve-inomarki-tri-cheloveka-v-bolnitse-1160177666.html

В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице

В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Севастополе столкнулись две иномарки: три человека в больнице

Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Авария произошла днем во вторник, 13 октября, на участке автодороги Симферополь - Бахчисарай РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T15:45

2026-10-13T15:45

2026-10-13T15:45

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160177836_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91389a2faccf5dfee7eeedca51cc9762.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Севастополе. Авария произошла днем во вторник, 13 октября, на участке автодороги Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, рассказали в городском управлении МВД России.В результате ДТП пострадал водитель Mazda, а также 56-летняя водитель и 60-летний пассажир второй иномарки. Их доставили в больницу.Уточняется, что оба водителя были трезвые. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погиблиЖуткое ДТП в Подмосковье: самосвал опрокинулся на машину женщины с ребенкомУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю