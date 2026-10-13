https://crimea.ria.ru/20261013/v-sevastopole-prinyato-bolee-20-mer-podderzhki-dlya-biznesa-1160163333.html

В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса

В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса

На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T10:28

2026-10-13T10:28

2026-10-13T10:28

бизнес

господдержка

севастополь

крымский бизнес

новости севастополя

режим чс

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_0:33:1620:944_1920x0_80_0_0_0743156007dc5b6d704a02351c40627a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.По его словам, все инициативы по поддержке предпринимателей региона достаточно оперативно отрабатывались правительством и Законодательным Собранием Севастополя. Одной из основных таких мер стало снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Речь идет о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения на уровне 1% и 5%.Он добавил, что весомый вклад в поддержку и сохранение бизнеса в условиях ЧП стала федеральная мера в виде трех МРОТ на каждого сотрудника в турострасли.Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что предпринимателям пришлось весьма нелегко, особенно в летний период. Помимо несостоявшегося сезона, на ситуации сказался топливный кризис и логистические сложности. Кроме того, повлияла нестабильная обстановка с энергетикой."Однако в Севастополе бизнес, прошедший через ковидные ограничения и начало СВО, уже научился адаптироваться. У многих сейчас получается перестраивать процессы в своих компаниях и коллективах. Есть те, кто переориентировался на другие отрасли экономики и виды предпринимательской деятельности", - подытожил Пестерников.Ранее правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.В целом, федеральный центр выделил более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ. 14 сентября стало известно, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.Также 12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкойКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес, господдержка, севастополь, крымский бизнес, новости севастополя, режим чс