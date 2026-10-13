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В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T10:28
2026-10-13T10:28
2026-10-13T10:28
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.По его словам, все инициативы по поддержке предпринимателей региона достаточно оперативно отрабатывались правительством и Законодательным Собранием Севастополя. Одной из основных таких мер стало снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Речь идет о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения на уровне 1% и 5%.Он добавил, что весомый вклад в поддержку и сохранение бизнеса в условиях ЧП стала федеральная мера в виде трех МРОТ на каждого сотрудника в турострасли.Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что предпринимателям пришлось весьма нелегко, особенно в летний период. Помимо несостоявшегося сезона, на ситуации сказался топливный кризис и логистические сложности. Кроме того, повлияла нестабильная обстановка с энергетикой."Однако в Севастополе бизнес, прошедший через ковидные ограничения и начало СВО, уже научился адаптироваться. У многих сейчас получается перестраивать процессы в своих компаниях и коллективах. Есть те, кто переориентировался на другие отрасли экономики и виды предпринимательской деятельности", - подытожил Пестерников.Ранее правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.В целом, федеральный центр выделил более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ. 14 сентября стало известно, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.Также 12 сентября в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкойКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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бизнес, господдержка, севастополь, крымский бизнес, новости севастополя, режим чс
В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
В Севастополе для различных отраслей бизнеса принято более 20 мер поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым
. На сегодняшний день в Севастополе принято порядка 20 мер поддержки для различных отраслей бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.
По его словам, все инициативы по поддержке предпринимателей региона достаточно оперативно отрабатывались правительством и Законодательным Собранием Севастополя. Одной из основных таких мер стало снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Речь идет о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения на уровне 1% и 5%.
"Сейчас в Севастополе принято достаточно большое количество мер поддержки предпринимателей из различных отраслей – около 20 мер. Ведь лучше сохранить действующие предприятия и коллективы, чем создавать новые", - отметил Пестерников.
Он добавил, что весомый вклад в поддержку и сохранение бизнеса в условиях ЧП стала федеральная мера в виде трех МРОТ на каждого сотрудника в турострасли.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что предпринимателям пришлось весьма нелегко, особенно в летний период. Помимо несостоявшегося сезона, на ситуации сказался топливный кризис и логистические сложности. Кроме того, повлияла нестабильная обстановка с энергетикой.
"Однако в Севастополе бизнес, прошедший через ковидные ограничения и начало СВО, уже научился адаптироваться. У многих сейчас получается перестраивать процессы в своих компаниях и коллективах. Есть те, кто переориентировался на другие отрасли экономики и виды предпринимательской деятельности", - подытожил Пестерников.
Ранее правительство России выделило
584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.
В целом, федеральный центр выделил
более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.
11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили
первые выплаты в размере трех МРОТ. 14 сентября стало известно, что около 1400 предпринимателей Севастополя получат
единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.
Также 12 сентября в Крыму стартовал
прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.
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