https://crimea.ria.ru/20261013/v-sevastopole-ot-grippa-mozhno-privitsya-v-torgovykh-tsentrakh-1160179526.html

В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах

В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах

В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения. Данные привели в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:40

2026-10-13T17:40

2026-10-13T17:40

севастополь

новости севастополя

грипп

орви

здравоохранение в крыму и севастополе

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_e6cb980e2d5cb1c011f4d2e901083a2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения. Данные привели в правительстве города-героя.По официальной статистике, в Севастополе проживают почти 560 тысяч человек.Бесплатно вакцинироваться можно до 1 декабря в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, работают выездные бригады.5 октября стало известно, что в Крыму и Севастополе в общей сложности вакцинировались от гриппа почти 328 тысяч человек, а в Симферополе прививку от гриппа можно сделать в двух торговых центрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие вирусы циркулируют в РоссииКак протекает грипп после прививки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, грипп, орви, здравоохранение в крыму и севастополе