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В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах
В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах
В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения. Данные привели в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T17:40
2026-10-13T17:40
2026-10-13T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения. Данные привели в правительстве города-героя.По официальной статистике, в Севастополе проживают почти 560 тысяч человек.Бесплатно вакцинироваться можно до 1 декабря в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, работают выездные бригады.5 октября стало известно, что в Крыму и Севастополе в общей сложности вакцинировались от гриппа почти 328 тысяч человек, а в Симферополе прививку от гриппа можно сделать в двух торговых центрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие вирусы циркулируют в РоссииКак протекает грипп после прививки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, грипп, орви, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе от гриппа можно привиться в торговых центрах
В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения города
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от гриппа привилась пятая часть населения. Данные привели в правительстве города-героя.
"Прививку от гриппа в Севастополе сделали более 124 тысяч человек", - говорится в информации пресс-службы главного органа исполнительной власти города.
По официальной статистике, в Севастополе проживают почти 560 тысяч человек.
Бесплатно вакцинироваться можно до 1 декабря в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, работают выездные бригады.
"Мобильные пункты открыты на площади Нахимова и в торговых центрах "Муссон", "Апельсин" и "Симол" с 9:00 до 19:00, при себе нужны паспорт и СНИЛС", - дополнили в пресс-службе.
5 октября стало известно, что в Крыму и Севастополе в общей сложности вакцинировались от гриппа почти 328 тысяч человек, а в Симферополе прививку от гриппа можно сделать в двух торговых центрах.
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