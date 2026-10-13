В Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательства
Бизнес-омбудсмен Севастополя назвал аграрную отрасль самой рискованной
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Наиболее сложной и рискованной сферой бизнеса на крымском полуострове является агропромышленный сектор. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.
"Сейчас очень много ограничений и трудностей. И если бизнес не будет получать поддержки от государства, то он исчезнет. К примеру, отрасль сельского хозяйства считается довольно рискованным бизнесом", - сказал бизнес-омбудсмен.
По его словам, сельское хозяйство на полуострове однозначно нуждается в льготах, поскольку без мер поддержки не сможет полноценно функционировать. В свою очередь, это может повлечь сокращение количества продуктов питания, выращенных непосредственно в Крыму и Севастополе. Вместе с тем полностью построить бизнес на льготах невозможно, отметил Илья Пестерников.
В целом, за период с начала введения ЧП в Севастополе в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе поступило около 400 обращений от представителей различных сфер бизнеса. Тематика обращений была разная. Однако преимущественно предпринимателей интересовали меры поддержки и алгоритмы их получения, уточнил бизнес-омбудсмен. Более 75% всех обращений удалось отрегулировать в пользу предпринимателей либо найти компромиссные варианты, добавил Пестерников.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2026", сообщил, что кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев. Также правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах.
Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны.
12 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с главой Минфина РФ Антоном Силуановым вопросы исполнение городского бюджета, а также актуальные направления социально-экономического развития и меры поддержки.
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