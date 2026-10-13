https://crimea.ria.ru/20261013/v-sevastopole-nazvana-samaya-slozhnaya-otrasl-predprinimatelstva-1160165471.html

В Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательства

В Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательства - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательства

Наиболее сложной и рискованной сферой бизнеса на крымском полуострове является агропромышленный сектор. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T12:10

2026-10-13T12:10

2026-10-13T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Наиболее сложной и рискованной сферой бизнеса на крымском полуострове является агропромышленный сектор. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.По его словам, сельское хозяйство на полуострове однозначно нуждается в льготах, поскольку без мер поддержки не сможет полноценно функционировать. В свою очередь, это может повлечь сокращение количества продуктов питания, выращенных непосредственно в Крыму и Севастополе. Вместе с тем полностью построить бизнес на льготах невозможно, отметил Илья Пестерников.В целом, за период с начала введения ЧП в Севастополе в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе поступило около 400 обращений от представителей различных сфер бизнеса. Тематика обращений была разная. Однако преимущественно предпринимателей интересовали меры поддержки и алгоритмы их получения, уточнил бизнес-омбудсмен. Более 75% всех обращений удалось отрегулировать в пользу предпринимателей либо найти компромиссные варианты, добавил Пестерников.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2026", сообщил, что кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев. Также правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах.Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны.12 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с главой Минфина РФ Антоном Силуановым вопросы исполнение городского бюджета, а также актуальные направления социально-экономического развития и меры поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплексаСоберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностьюВиноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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