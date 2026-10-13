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В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
В среду, 14 октября для выполнения неотложных работ в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T21:33
2026-10-13T21:33
2026-10-13T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября для выполнения неотложных работ в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках, сообщили в "Севастопольэнерго".C 8:30 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:- Коли Пищенко, 13-А,13;- Ереванская, 6;- Казанская, 31;-. Багрия, 29-А,3,7-51(нечетные),55.С 8:00 до 17:00 по улицам:- Земляничная, 2-6(чет), 1-7(нечетные), 14-а, 24-а, 14-20(четные), 26-30(четные);- Прохладная, 4, 18, 1-б, 1-5(нечетные);- Наклонная, 1, 3;- Утренняя, 2-б, 6-б, 8-а, 2, 6-18(четные), 26, 7-11(нечетные), 17, 25, 32, кад.735;- Строительная, 51, ГК "Сокол", кад.385;- Песочная, 33;- Аланская, 23, 25, 33-39(нечетные), 45, 47, 51, 59-73(нечетные);- Легионная, 4-а,8,12,16-20(четные);- Генерала Витмера, 7,15-17 (нечетные),25,кад.1339;- Композиторская, 1, 1-а, 1б, 8-а,10-а, 10-б, 14-а, 18-а, 20-а, 2, 8-18(четные), 22, 26-30(четные), 34, 42, 19-а, 27-а, 7-9(нечетные), 13-19(нечетные), 23, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 197, 199, кад.1481;- ТСН "Благодатный", 2,14,24-30(четные),44,50,60,66,114,120,130,152,162,186-188(четные),202, 248,278,288, 304, 71-е,5,9-11(нечетные),21,31-33(нечетные),41,63,75, 101, 117, 123, 197-199(нечетные),211,215,225, кад. 1465;- Богдана Хмельницкого, 71-е,71-ж, 278;- Благодатная, 2-20(четные), 1-а, 1-а/1, 1-б, 1-д, 23-б, 1-17(нечетные), кад.240, 455;- Мускатная, 6/2, 2-а, 2-а/1, 4-а, 16-а, 4-24(четные), 108, 1-а, 1-б, 1-а, 3-д, 3-г, 3-в, 1/1, 3-б, 1/2, 9-а, 9-б, 5-1, 23-29(нечетные), кад.565;- переулок Благодатный, 23-а, 23-б, 23-в, 25-29(нечетные), кад.1445.С 08:00 до 17:00:- Земляничная 2-6(четные), 1-7(нечетные), 14-а, 24-а, 14-20(четные), 26-30(четные);- Прохладная 4, 18, 1-б, 1-5(нечетные);- Наклонная 1, 3;- Утренняя 2-б, 6-б, 8-а, 2, 6-18(четные), 26, 7-11(нечетные), 17, 25, 32, кад.735;- Строительная 51, ГК "Сокол", кад.385;- Песочная 33;- Аланская 23, 25, 33-39(нечетные), 45, 47, 51, 59-73(нечетные);- Легионная 4-а,8,12,16-20(четные);- Генерала Витмера 7,15-17 (нечетные),25,кад.1339;- Композиторская 1, 1-а, 1б, 8-а,10-а, 10-б, 14-а, 18-а, 20-а, 2, 8-18(четные), 22, 26-30(четные), 34, 42, 19-а, 27-а, 7-9(нечетные), 13-19(нечетные), 23, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 197, 199, кад.1481;- ТСН "Благодатный", 2,14,24-30(четные),44,50,60,66,114,120,130,152,162,186-188(четные),202, 248,278,288, 304, 71-е,5,9-11(нечетные),21,31-33(нечетные),41,63,75, 101, 117, 123, 197-199(нечетные),211,215,225, кад. 1465;- Богдана Хмельницкого 71-е,71-ж, 278;- Благодатная 2-20(четные), 1-а, 1-а/1, 1-б, 1-д, 23-б, 1-17(нечетные), кад.240, 455;- Мускатная 6/2, 2-а, 2-а/1, 4-а, 16-а, 4-24(четные), 108, 1-а, 1-б, 1-а, 3-д, 3-г, 3-в, 1/1, 3-б, 1/2, 9-а, 9-б, 5-1, 23-29(нечетные), кад.565;Переулок Благодатный 23-а, 23-б, 23-в, 25-29(нечетные), кад.1445.Кроме того, 14 и 15 октября света не будет с 9:00 до 16:00 по улицам:- Грибоедова, 8,7;- тупик Каманина, 2-12(четные);- Кудюрова, 4-16(четные),1-9(нечетные);- Надежды Краевой, 36/9,6-14(четные),18,28-36(четные),7;- Седова, 22/5,28-40(четные),9-41(нечетные).Ранее сообщалось, что 14 октября 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма также останутся без света. Запланированное ранее на 13 октября отключение электроэнергии перенесено.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября для выполнения неотложных работ в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках, сообщили в "Севастопольэнерго".
C 8:30 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:
-. Багрия, 29-А,3,7-51(нечетные),55.
С 8:00 до 17:00 по улицам:
- Земляничная, 2-6(чет), 1-7(нечетные), 14-а, 24-а, 14-20(четные), 26-30(четные);
- Прохладная, 4, 18, 1-б, 1-5(нечетные);
- Утренняя, 2-б, 6-б, 8-а, 2, 6-18(четные), 26, 7-11(нечетные), 17, 25, 32, кад.735;
- Строительная, 51, ГК "Сокол", кад.385;
- Аланская, 23, 25, 33-39(нечетные), 45, 47, 51, 59-73(нечетные);
- Легионная, 4-а,8,12,16-20(четные);
- Генерала Витмера, 7,15-17 (нечетные),25,кад.1339;
- Композиторская, 1, 1-а, 1б, 8-а,10-а, 10-б, 14-а, 18-а, 20-а, 2, 8-18(четные), 22, 26-30(четные), 34, 42, 19-а, 27-а, 7-9(нечетные), 13-19(нечетные), 23, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 197, 199, кад.1481;
- ТСН "Благодатный", 2,14,24-30(четные),44,50,60,66,114,120,130,152,162,186-188(четные),202, 248,278,288, 304, 71-е,5,9-11(нечетные),21,31-33(нечетные),41,63,75, 101, 117, 123, 197-199(нечетные),211,215,225, кад. 1465;
- Богдана Хмельницкого, 71-е,71-ж, 278;
- Благодатная, 2-20(четные), 1-а, 1-а/1, 1-б, 1-д, 23-б, 1-17(нечетные), кад.240, 455;
- Мускатная, 6/2, 2-а, 2-а/1, 4-а, 16-а, 4-24(четные), 108, 1-а, 1-б, 1-а, 3-д, 3-г, 3-в, 1/1, 3-б, 1/2, 9-а, 9-б, 5-1, 23-29(нечетные), кад.565;
- переулок Благодатный, 23-а, 23-б, 23-в, 25-29(нечетные), кад.1445.
- Земляничная 2-6(четные), 1-7(нечетные), 14-а, 24-а, 14-20(четные), 26-30(четные);
- Прохладная 4, 18, 1-б, 1-5(нечетные);
- Утренняя 2-б, 6-б, 8-а, 2, 6-18(четные), 26, 7-11(нечетные), 17, 25, 32, кад.735;
- Строительная 51, ГК "Сокол", кад.385;
- Аланская 23, 25, 33-39(нечетные), 45, 47, 51, 59-73(нечетные);
- Легионная 4-а,8,12,16-20(четные);
- Генерала Витмера 7,15-17 (нечетные),25,кад.1339;
- Композиторская 1, 1-а, 1б, 8-а,10-а, 10-б, 14-а, 18-а, 20-а, 2, 8-18(четные), 22, 26-30(четные), 34, 42, 19-а, 27-а, 7-9(нечетные), 13-19(нечетные), 23, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 197, 199, кад.1481;
- ТСН "Благодатный", 2,14,24-30(четные),44,50,60,66,114,120,130,152,162,186-188(четные),202, 248,278,288, 304, 71-е,5,9-11(нечетные),21,31-33(нечетные),41,63,75, 101, 117, 123, 197-199(нечетные),211,215,225, кад. 1465;
- Богдана Хмельницкого 71-е,71-ж, 278;
- Благодатная 2-20(четные), 1-а, 1-а/1, 1-б, 1-д, 23-б, 1-17(нечетные), кад.240, 455;
- Мускатная 6/2, 2-а, 2-а/1, 4-а, 16-а, 4-24(четные), 108, 1-а, 1-б, 1-а, 3-д, 3-г, 3-в, 1/1, 3-б, 1/2, 9-а, 9-б, 5-1, 23-29(нечетные), кад.565;
Переулок Благодатный 23-а, 23-б, 23-в, 25-29(нечетные), кад.1445.
Кроме того, 14 и 15 октября света не будет с 9:00 до 16:00 по улицам:
- тупик Каманина, 2-12(четные);
- Кудюрова, 4-16(четные),1-9(нечетные);
- Надежды Краевой, 36/9,6-14(четные),18,28-36(четные),7;
- Седова, 22/5,28-40(четные),9-41(нечетные).
Ранее сообщалось, что 14 октября 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма также останутся
без света. Запланированное ранее на 13 октября отключение электроэнергии перенесено.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения
потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.
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