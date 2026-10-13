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В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже
В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T18:00
2026-10-13T18:00
2026-10-13T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Силовики установили, что задержанный осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности России.В отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Лефортовский райсуд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных КиевуХерсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмыАгент польских спецслужб "сливал" информацию о ракетных комплексах ВС России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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япония, шпионаж, происшествия, новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сахалин
В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже