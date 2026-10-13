https://crimea.ria.ru/20261013/v-rossii-zaderzhali-yaponskogo-zhurnalista-po-podozreniyu-v-shpionazhe-1160182454.html

В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

япония

шпионаж

происшествия

новости

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сахалин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Силовики установили, что задержанный осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности России.В отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Лефортовский райсуд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных КиевуХерсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмыАгент польских спецслужб "сливал" информацию о ракетных комплексах ВС России

япония

россия

сахалин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, шпионаж, происшествия, новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сахалин