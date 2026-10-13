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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России зафиксирован незначительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:28
2026-10-13T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России зафиксирован незначительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,2%, из них риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.В субъектах страны продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Сейчас привито свыше 19,3 млн человек. В Роспотребнадзоре отметили, что прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением."В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства", - добавили в ведомстве.Спад заболеваемости отмечается и в Крыму. По данным местного управления Роспотребнадзора, за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевшихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделюНа носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактикиКак протекает грипп после прививки
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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ - зафиксировано 665 тысяч случаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России зафиксирован незначительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,2%, из них риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.
В субъектах страны продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Сейчас привито свыше 19,3 млн человек. В Роспотребнадзоре отметили, что прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.
"В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства", - добавили в ведомстве.
Спад заболеваемости отмечается
и в Крыму. По данным местного управления Роспотребнадзора, за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших
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