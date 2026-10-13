https://crimea.ria.ru/20261013/v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-i-orvi-1160161249.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России зафиксирован незначительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T09:28

2026-10-13T09:28

2026-10-13T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В России зафиксирован незначительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,2%, из них риновирусы – 51,6%, парагрипп – 16,3%, а также вирусы гриппа – 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.В субъектах страны продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Сейчас привито свыше 19,3 млн человек. В Роспотребнадзоре отметили, что прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением."В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства", - добавили в ведомстве.Спад заболеваемости отмечается и в Крыму. По данным местного управления Роспотребнадзора, за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевшихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделюНа носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактикиКак протекает грипп после прививки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, россия, здравоохранение в россии, новости, роспотребнадзор