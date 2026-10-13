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В России будут тренировать спасателей из КНДР - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В России будут тренировать спасателей из КНДР
В России будут тренировать спасателей из КНДР - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В России будут тренировать спасателей из КНДР
С 2027 года в России начнут бесплатно обучать спасателей из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает МЧС России в своем канале в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T11:31
2026-10-13T11:31
кндр (северная корея)
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сотрудничество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С 2027 года в России начнут бесплатно обучать спасателей из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает МЧС России в своем канале в МАКС.Продолжительность курсов составит от полугода до двух лет. По словам министра по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Нама, страна заинтересована в изучении российского опыта мониторинга и оценки рисков стихийных бедствий, включая наводнения, оползни и цунами.В настоящее время делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым находится с официальным визитом в столице КНДР Пхеньяне. Стороны укрепляют партнерство в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, обмениваются опытом по обеспечению безопасности населения и территорий, отметили в министерстве.Российское и северокорейское министерства подписали план совместных мероприятий до 2029 года. Куренков подчеркнул, что российско-корейское сотрудничество в этой области развивается и представляет интерес для обеих стран. Приоритетное внимание уделяется подготовке специалистов спасательного профиля.Ранее сообщалось, что Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во вторник в Министерстве науки и высшего образования РФ, документ подписан на форуме ректоров российских и корейских университетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километровНа границе России и КНДР открыли автомобильный мостПутин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
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РИА Новости Крым
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кндр (северная корея), россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сотрудничество, новости
В России будут тренировать спасателей из КНДР

В России будут обучать спасателей из КНДР применению дронов и настройке связи

11:31 13.10.2026
 
© МЧС РоссииГлавы МЧС России и КНДР договорились о сотрудничестве
Главы МЧС России и КНДР договорились о сотрудничестве
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С 2027 года в России начнут бесплатно обучать спасателей из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает МЧС России в своем канале в МАКС.
"С 2027 по 2031 годы на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке предусмотрено безвозмездное обучение специалистов из КНДР. С учетом запросов корейской стороны сформированы учебные программы по организации связи, применению БПЛА, проведению спасательных операций на воде и в горах", – говорится в сообщении.
Продолжительность курсов составит от полугода до двух лет. По словам министра по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Нама, страна заинтересована в изучении российского опыта мониторинга и оценки рисков стихийных бедствий, включая наводнения, оползни и цунами.
В настоящее время делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым находится с официальным визитом в столице КНДР Пхеньяне. Стороны укрепляют партнерство в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, обмениваются опытом по обеспечению безопасности населения и территорий, отметили в министерстве.
Российское и северокорейское министерства подписали план совместных мероприятий до 2029 года. Куренков подчеркнул, что российско-корейское сотрудничество в этой области развивается и представляет интерес для обеих стран. Приоритетное внимание уделяется подготовке специалистов спасательного профиля.
Ранее сообщалось, что Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во вторник в Министерстве науки и высшего образования РФ, документ подписан на форуме ректоров российских и корейских университетов.
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КНДР (Северная Корея)РоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СотрудничествоНовости
 
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