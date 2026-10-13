https://crimea.ria.ru/20261013/v-rossii-bespilotnye-traktora-nauchili-rabotat-bez-sputnikovoy-navigatsii-1160160596.html

В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации

В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации

В России разработали локальную навигационную систему для беспилотной сельхозтехники. Теперь она сможет работать без спутниковой навигации. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T08:48

2026-10-13T08:48

2026-10-13T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России разработали локальную навигационную систему для беспилотной сельхозтехники. Теперь она сможет работать без спутниковой навигации. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в своем канале в МАКС.Систему протестировали в Ставропольском крае - по периметру поля поставили четыре мобильных радиомаяка, через которые по локальному радиоканалу управляли беспилотным трактором и агродроном.По данным министерства, один комплект может применяться на территории до 400 га. Система полностью мобильная и разворачивается за 30 минут. При этом продолжительность работы не ограничена – дополнительное питание идет от солнечных батарей. Технику можно подключить только после обязательной аутентификации."В перспективе – организация серийных поставок в интересах агропромышленного комплекса России", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Уже сейчас приобретенная техника помогает фермерам в обработке земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаровКрымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, новости, сельское хозяйство, связь, наука и технологии