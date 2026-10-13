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В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
В России разработали локальную навигационную систему для беспилотной сельхозтехники. Теперь она сможет работать без спутниковой навигации. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T08:48
2026-10-13T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России разработали локальную навигационную систему для беспилотной сельхозтехники. Теперь она сможет работать без спутниковой навигации. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в своем канале в МАКС.Систему протестировали в Ставропольском крае - по периметру поля поставили четыре мобильных радиомаяка, через которые по локальному радиоканалу управляли беспилотным трактором и агродроном.По данным министерства, один комплект может применяться на территории до 400 га. Система полностью мобильная и разворачивается за 30 минут. При этом продолжительность работы не ограничена – дополнительное питание идет от солнечных батарей. Технику можно подключить только после обязательной аутентификации."В перспективе – организация серийных поставок в интересах агропромышленного комплекса России", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Уже сейчас приобретенная техника помогает фермерам в обработке земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаровКрымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
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минтранс россии, новости, сельское хозяйство, связь, наука и технологии
В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
Беспилотную сельхозтехнику в России научили работать без спутниковой навигации
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России разработали локальную навигационную систему для беспилотной сельхозтехники. Теперь она сможет работать без спутниковой навигации. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в своем канале в МАКС.
"В АО "ГЛОНАСС" разработали локальную навигационную систему для агродронов, автономных тракторов и другой техники. Теперь машины могут работать при полном отсутствии или нестабильном приеме спутниковых сигналов, включая влияние средств РЭБ", – говорится в сообщении.
Систему протестировали в Ставропольском крае - по периметру поля поставили четыре мобильных радиомаяка, через которые по локальному радиоканалу управляли беспилотным трактором и агродроном.
По данным министерства, один комплект может применяться на территории до 400 га. Система полностью мобильная и разворачивается за 30 минут. При этом продолжительность работы не ограничена – дополнительное питание идет от солнечных батарей. Технику можно подключить только после обязательной аутентификации.
"В перспективе – организация серийных поставок в интересах агропромышленного комплекса России", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку
по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Уже сейчас приобретенная техника помогает фермерам в обработке земли.
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