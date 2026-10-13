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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом информирует пресс-служба Минтопэнерго Крыма. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:31
2026-10-13T14:31
2026-10-13T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом информирует пресс-служба Минтопэнерго Крыма.15 и 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, сообщали ранее в главном управлении МЧС России по республике.Информацию о нарушении электроснабжения крымчан просят передавать на круглосуточный телефон горячей линии предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник в Крым вернется осеньВ Крыму резко изменится погодаОт жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе
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погода в крыму, крымская погода, гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
"Крымэнерго": в Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды