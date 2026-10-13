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В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
В Крыму ведется работа по восстановлению пассажирских платформ. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр транспорта РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:49
2026-10-13T14:49
2026-10-13T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по восстановлению пассажирских платформ. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.Министр доложил главе государства о ключевых проектах транспортного комплекса России 2026 года.Также он сообщил о работе по созданию в Донецкой Народной Республике Азово-Черноморской государственной академии морского и речного транспорта для обучения детей. Местом ее размещения стал Мариуполь.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской областиВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусовВ России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
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В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
Министр транспорта доложил президенту Путину о работах на пассажирских платформах в Крыму