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В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах
В Крыму ведется работа по восстановлению пассажирских платформ. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр транспорта РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:49
2026-10-13T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по восстановлению пассажирских платформ. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.Министр доложил главе государства о ключевых проектах транспортного комплекса России 2026 года.Также он сообщил о работе по созданию в Донецкой Народной Республике Азово-Черноморской государственной академии морского и речного транспорта для обучения детей. Местом ее размещения стал Мариуполь.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской областиВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусовВ России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
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крым, новости крыма, владимир путин (политик), андрей никитин, минтранс россии, транспорт, логистика
В Крыму восстанавливают пассажирские платформы: Никитин доложил Путину о работах

Министр транспорта доложил президенту Путину о работах на пассажирских платформах в Крыму

14:49 13.10.2026
 
© Пресс-служба КЖДКЖД обновляет пассажирские платформы
КЖД обновляет пассажирские платформы
© Пресс-служба КЖД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по восстановлению пассажирских платформ. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Министр доложил главе государства о ключевых проектах транспортного комплекса России 2026 года.

"В Крыму приводим в порядок пассажирские платформы. В Краснодарском крае морской пункт пропуска "Темрюк" открыли и морской пункт пропуска "Тамань", – рассказал Никитин.

Также он сообщил о работе по созданию в Донецкой Народной Республике Азово-Черноморской государственной академии морского и речного транспорта для обучения детей. Местом ее размещения стал Мариуполь.
"Транспортный комплекс работает стабильно. Готовы выполнять все задачи", – подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь.
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КрымНовости КрымаВладимир Путин (политик)Андрей НикитинМинтранс РоссииТранспортЛогистика
 
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