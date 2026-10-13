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В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда
В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда
Житель Симферополя отправится в колонию за организации заказного убийства бывшей жены и ее отца, которое планировал вместе со своей матерью. Об этом сообщает во РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:10
2026-10-13T16:22
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию за организации заказного убийства бывшей жены и ее отца, которое планировал вместе со своей матерью. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать были задержаны за организацию заказного убийства бывших родственников, которое планировали для того, чтобы после развода не делить совместное имущество. Найти исполнителя мужчина попросил знакомого, предложив ему 2,5 млн рублей. Посредник согласился, но выполнять преступную просьбу не стал и сообщил о ней правоохранителям. Сына и мать задержали и заключили под стражу, их имущество на 60 млн рублей арестовали.Злоумышленник признан виновным в организации покушения на убийство двух лиц по найму. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель обжаловал приговор. Уголовное дело в отношении матери прекращено в связи с ее смертью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, приговор, убийство, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда

СК: житель Симферополя получил 9,5 лет колонии за организацию заказного убийства родных

15:10 13.10.2026 (обновлено: 16:22 13.10.2026)
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию за организации заказного убийства бывшей жены и ее отца, которое планировал вместе со своей матерью. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать были задержаны за организацию заказного убийства бывших родственников, которое планировали для того, чтобы после развода не делить совместное имущество. Найти исполнителя мужчина попросил знакомого, предложив ему 2,5 млн рублей. Посредник согласился, но выполнять преступную просьбу не стал и сообщил о ней правоохранителям. Сына и мать задержали и заключили под стражу, их имущество на 60 млн рублей арестовали.
"Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летнего жителя Симферополя", – сказано в сообщении.
Злоумышленник признан виновным в организации покушения на убийство двух лиц по найму. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель обжаловал приговор. Уголовное дело в отношении матери прекращено в связи с ее смертью.
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КрымНовости КрымаПриговорУбийствоСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики Крым
 
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