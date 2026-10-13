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В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей
В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей
В городе Жуковка Брянской области при ликвидации пожара, который возник после украинской атаки, пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T12:28
2026-10-13T12:28
брянская область
обстрелы брянской области
егор ковальчук
новости
происшествия
пожар
детонация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В городе Жуковка Брянской области при ликвидации пожара, который возник после украинской атаки, пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в МАКС.По его информации, пострадавших спасателей госпитализировали.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. В Калужской области здание школы и частные дома получили повреждения при атаках дронов. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией РоссииНалет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
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брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости, происшествия, пожар, детонация
В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей

В Брянской области при детонации украинского боеприпаса на пожаре пострадали спасатели

12:28 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В городе Жуковка Брянской области при ликвидации пожара, который возник после украинской атаки, пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в МАКС.

"Работники пожарно-спасательной части №34 по охране Жуковки тушили пожар в частном жилом доме, когда произошла детонация еще одного взрывного устройства. Трое получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", – рассказал губернатор.

По его информации, пострадавших спасателей госпитализировали.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. В Калужской области здание школы и частные дома получили повреждения при атаках дронов. Пострадавших нет.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиЕгор КовальчукНовостиПроисшествияПожарДетонация
 
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