https://crimea.ria.ru/20261013/v-bryanskoy-oblasti-pri-detonatsii-boepripasa-vsu-postradali-troe-spasateley-1160166631.html

В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей

В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В Брянской области при детонации боеприпаса ВСУ пострадали трое спасателей

В городе Жуковка Брянской области при ликвидации пожара, который возник после украинской атаки, пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T12:28

2026-10-13T12:28

2026-10-13T12:28

брянская область

обстрелы брянской области

егор ковальчук

новости

происшествия

пожар

детонация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В городе Жуковка Брянской области при ликвидации пожара, который возник после украинской атаки, пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в МАКС.По его информации, пострадавших спасателей госпитализировали.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. В Калужской области здание школы и частные дома получили повреждения при атаках дронов. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией РоссииНалет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости, происшествия, пожар, детонация