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В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
Материнский капитал на первого и второго ребенка в России суммарно превысит один миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:17
2026-10-13T19:17
материнский капитал
татьяна голикова
семья
россия
новости
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Материнский капитал на первого и второго ребенка в России суммарно превысит один миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что размер материнского капитала в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго ребенка выплата составит 250 тысяч рублей, если семья уже получала материнский капитал на первенца.Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 6300 семей в Крыму оплатили обучение детей в высших, средних, дошкольных учебных заведениях материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели новую выплату для молодых мамКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииРодовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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материнский капитал, татьяна голикова, семья, россия, новости, соцзащита
В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей

Маткапитал на первого и второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн рублей - Голикова

19:17 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Материнский капитал на первого и второго ребенка в России суммарно превысит один миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Впервые материнский капитал на первого и второго ребенка в 2027 году после индексации с 1 февраля превысит миллион рублей", - цитирует Голикову РИА Новости.

Она уточнила, что размер материнского капитала в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго ребенка выплата составит 250 тысяч рублей, если семья уже получала материнский капитал на первенца.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 6300 семей в Крыму оплатили обучение детей в высших, средних, дошкольных учебных заведениях материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.
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Материнский капиталТатьяна ГоликовасемьяРоссияНовостиСоцзащита
 
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