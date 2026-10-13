https://crimea.ria.ru/20261013/v-2027-godu-matkapital-v-rossii-summarno-prevysit-1-mln-rubley-1160184340.html

В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей

В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026

В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей

Материнский капитал на первого и второго ребенка в России суммарно превысит один миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T19:17

2026-10-13T19:17

2026-10-13T19:17

материнский капитал

татьяна голикова

семья

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соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Материнский капитал на первого и второго ребенка в России суммарно превысит один миллион рублей после индексации с 1 февраля 2027 года. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что размер материнского капитала в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго ребенка выплата составит 250 тысяч рублей, если семья уже получала материнский капитал на первенца.Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 6300 семей в Крыму оплатили обучение детей в высших, средних, дошкольных учебных заведениях материнским капиталом на сумму свыше 524 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели новую выплату для молодых мамКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииРодовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, татьяна голикова, семья, россия, новости, соцзащита