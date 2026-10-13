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Уловка для спасения: что стоит за мирным планом ЕС и США по Украине

Уловка для спасения: что стоит за мирным планом ЕС и США по Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Уловка для спасения: что стоит за мирным планом ЕС и США по Украине

Мирный план США и Европы по украинскому урегулированию может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:00

2026-10-13T17:00

2026-10-13T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мирный план США и Европы по украинскому урегулированию может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника ранее сообщила, что США и Европа работают над новым планом урегулирования конфликта на Украине. Проект включает в себя заморозку боевых действий по линии соприкосновения войск, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 устава НАТО.Как отметил политолог, судя по публикациям в СМИ, план на данном этапе недостаточно проработан. При этом некоторые его пункты могут быть неприемлемы для России, в частности, остановка боевых действий по линии соприкосновения войск."Это абсолютно не на руку России, которая сейчас находится на подъеме, в то время как Украина испытывает серьезные перегрузки во всех сферах: военной, экономической, политической. А этот план предоставляет Украине не просто передышку, а возможность вздохнуть полной грудью и заняться восстановлением своего военного потенциала", - выразил мнение эксперт.Также до конца неясен пункт о гарантиях безопасности для Киева. Как указал Шатилов, судя по предлагаемому плану Украина будет оставаться в орбите влияния НАТО. Также в проекте ничего не говорится о запрете размещения на Украине иностранных воинских контингентов, на чем настаивает Москва. При этом озабоченности России в области своей безопасности в плане упоминаются лишь мельком и весьма нечетко, добавил аналитик.Обещание снять с РФ санкции также не должно вводить в заблуждение, добавил Шатилов. В этой связи он привел пример Югославии, которая в свое время при посредничестве Запада подписала Дейтонские соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, в том числе в обмен на снятие санкций и полноценную интеграцию в европейское сообщество. Но в итоге Югославию вымотали экономическим и политическим давлением, спровоцировали войну в Косово, осуществили военную агрессию против республики силами НАТО и свергли режим Слободана Милошевича."Не исключаю, что данный план может быть попыткой остановить Россию, не дать ей денацифицировать Украину, которой сейчас приходится совсем туго. Такая себе попытка "спасти рядового Райана", - подытожил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирииПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеКонстантинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шатилов, новости, новости сво, мнения, украина, россия, сша, европейский союз (ес)