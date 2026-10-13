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Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский
Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский
Минувшей ночью Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T13:34
2026-10-13T13:43
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Минувшей ночью Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Глава киевского режима назвал разведданные о запуске российских баллистических ракет одним из самых критических вопросов. В то же время Военно-воздушные силы Украины заявили, что радары обнаружили цели непосредственно над городом.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныУдары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУЧто кроется за словами Трампа о прогрессе в украинском урегулировании
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владимир зеленский, украина, коллективный запад, удары по украине, новости сво, новости
Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский

Украина не получила от партнеров разведданные об ударах по Киеву - Зеленский

13:34 13.10.2026 (обновлено: 13:43 13.10.2026)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Минувшей ночью Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров", – написал Зеленский.
Глава киевского режима назвал разведданные о запуске российских баллистических ракет одним из самых критических вопросов. В то же время Военно-воздушные силы Украины заявили, что радары обнаружили цели непосредственно над городом.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.
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Владимир ЗеленскийУкраинаКоллективный ЗападУдары по УкраинеНовости СВОНовости
 
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