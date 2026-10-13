https://crimea.ria.ru/20261013/udary-po-ukraine-v-kieve-razbity--raketnyy-zavod-i-sklad-bpla-1160162452.html
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет,... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:43
2026-10-13T09:43
2026-10-13T09:43
украина
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1e/1158089966_0:111:1600:1011_1920x0_80_0_0_5f49c2743c09195809df17d20db0bf41.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате ударов в Киеве поражены цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо "Дарница". Оно осуществляет ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ.В Николаевской области уничтожен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ.Также российские военные уничтожили склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово.Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1e/1158089966_257:125:1511:1066_1920x0_80_0_0_2be954168dab4b88055c35f2a9b023cd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
Армия России нанесла удар по предприятию по производству ракет и БПЛА в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.
В результате ударов в Киеве поражены цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.
Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо "Дарница". Оно осуществляет ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ.
В Николаевской области уничтожен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Также российские военные уничтожили склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово.
Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: