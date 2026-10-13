https://crimea.ria.ru/20261013/udary-po-ukraine-v-kieve-razbity--raketnyy-zavod-i-sklad-bpla-1160162452.html

Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА

Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет,... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T09:43

2026-10-13T09:43

2026-10-13T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате ударов в Киеве поражены цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо "Дарница". Оно осуществляет ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ.В Николаевской области уничтожен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ.Также российские военные уничтожили склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово.Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф