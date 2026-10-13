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Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет,... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:43
2026-10-13T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате ударов в Киеве поражены цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо "Дарница". Оно осуществляет ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ.В Николаевской области уничтожен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ.Также российские военные уничтожили склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово.Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
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украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА

Армия России нанесла удар по предприятию по производству ракет и БПЛА в Киеве

09:43 13.10.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.
В результате ударов в Киеве поражены цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности.
Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо "Дарница". Оно осуществляет ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ.
В Николаевской области уничтожен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Также российские военные уничтожили склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово.
Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.
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УкраинаУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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