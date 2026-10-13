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Три города и два района Крыма во вторник останутся без света

Три города и два района Крыма во вторник останутся без света - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Три города и два района Крыма во вторник останутся без света

Три города и два района Крыма во вторник, 13 октября, останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T08:13

2026-10-13T08:13

2026-10-13T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три города и два района Крыма во вторник, 13 октября, останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.Кроме того, с 11:00 до 18:00 будет обесточен город Алупка. Это также связано с проведением работ на сетях.В "Крымэнерго" отметили, что на территории Крыма продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии."Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Принимаются все возможные меры для восстановления штатной схемы электроснабжения", – рассказали на предприятии.Ранее сообщалось, что во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано отключение электроэнергии. Также во вторник без света останется в более 90 улиц в селах Пионерское и Доброе Симферопольского района. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают к 18 ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в средуБахчисарай на день останется без светаНа севере Крыма отключат свет 13 октября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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