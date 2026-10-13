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Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
Три города и два района Крыма во вторник останутся без света - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
Три города и два района Крыма во вторник, 13 октября, останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T08:13
2026-10-13T08:13
2026-10-13T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три города и два района Крыма во вторник, 13 октября, останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.Кроме того, с 11:00 до 18:00 будет обесточен город Алупка. Это также связано с проведением работ на сетях.В "Крымэнерго" отметили, что на территории Крыма продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии."Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Принимаются все возможные меры для восстановления штатной схемы электроснабжения", – рассказали на предприятии.Ранее сообщалось, что во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано отключение электроэнергии. Также во вторник без света останется в более 90 улиц в селах Пионерское и Доброе Симферопольского района. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают к 18 ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в средуБахчисарай на день останется без светаНа севере Крыма отключат свет 13 октября
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новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, армянск, алупка, красноперекопск, красноперекопский район, бахчисарайский район
Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
В трех городах и двух района Крыма во вторник отключат свет
08:13 13.10.2026 (обновлено: 08:18 13.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Три города и два района Крыма во вторник, 13 октября, останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.
"Для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения 13 октября отключена подача электроэнергии с 08:00 до 18:00 в городском округе Армянск, городе Красноперекопске, Красноперекопском и Бахчисарайском районах", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 11:00 до 18:00 будет обесточен город Алупка. Это также связано с проведением работ на сетях.
В "Крымэнерго" отметили, что на территории Крыма продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии.
"Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Принимаются все возможные меры для восстановления штатной схемы электроснабжения", – рассказали на предприятии.
Ранее сообщалось, что во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано
отключение электроэнергии. Также во вторник без света останется в более 90 улиц в селах Пионерское и Доброе Симферопольского района. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают к 18 ч.
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