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Трамп: США продолжают передавать Украине разведданные
Трамп: США продолжают передавать Украине разведданные - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Трамп: США продолжают передавать Украине разведданные
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T18:40
2026-10-13T18:40
2026-10-13T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.Как сообщил в понедельник телеканал CNN, Пентагон и госдеп США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет.США сообщили Украине, что предупреждение о пусках ракет по Киеву не поступило из-за плохих погодных условий, рассказала газета Politico.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирииПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеКонстантинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине
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дональд трамп, сша, всу (вооруженные силы украины), разведка, новости, в мире, украина, новости сво
Трамп: США продолжают передавать Украине разведданные
Трамп: США продолжают передавать Украине разведданные
18:40 13.10.2026 (обновлено: 18:43 13.10.2026)