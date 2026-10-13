https://crimea.ria.ru/20261013/toplivnaya-sdelka-rf-i-ssha-otvechaet-interesam-mirovykh-energeticheskikh-rynkov---kreml--1160170724.html

Топливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - Кремль

Топливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - Кремль - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Топливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - Кремль

Договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам обеих стран, а также интересам мировых энергетических рынков. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T13:44

2026-10-13T13:44

2026-10-13T13:44

дмитрий песков

дизельное топливо

сша

россия

европа

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам обеих стран, а также интересам мировых энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментируя намерение Евросоюза ввести санкции против России в ответ на решение США по дизельному топливу, Песков отметил, что это может помешать договоренности двух стран. При этом Европа сама является активным покупателем российской нефти, напомнил он. "То, что это может помешать, безусловно. Вы знаете, вместе с тем, что сейчас эта тема европейского цинизма широко муссируется в мировых СМИ", - сказал Песков.Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива. Он напомнил, что европейцы сами не могут отказаться от российских энергоресурсов.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.12 октября вице-премьер РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести" заявил, что Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейРоссия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакДизельная сделка – фактическое признание США, что санкции против РФ бесполезны

сша

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дмитрий песков, дизельное топливо, сша, россия, европа, политика, экономика