https://crimea.ria.ru/20261013/strategiyu-razvitiya-sportivnoy-meditsiny-utverdili-v-rf--chto-eto-znachit-1160163917.html

Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит

Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит

В России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T10:50

2026-10-13T10:50

2026-10-13T10:50

спорт

михаил мишустин

новости

правительство россии

россия

медицина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/06/1144698191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e611ccdb70205826e84f200317c6d0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.Как уточнили в пресс-службе кабмина, Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики и реабилитации, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, по разработке современных методов диагностики, профилактики и восстановления.Кроме того, документ предусматривает поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Реализацию плана мероприятий стратегии Мишустин поручил контролировать вице-премьеру Татьяне Голиковой.На развитие спорта в Крыму в 2026 году выделено 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений, сообщала ранее министр спорта республики Ольга Торубарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная концепция развития детского спорта – что изменится в КрымуСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультурыСпортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, михаил мишустин, новости, правительство россии, россия, медицина