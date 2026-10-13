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Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
В России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T10:50
2026-10-13T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.Как уточнили в пресс-службе кабмина, Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики и реабилитации, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, по разработке современных методов диагностики, профилактики и восстановления.Кроме того, документ предусматривает поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Реализацию плана мероприятий стратегии Мишустин поручил контролировать вице-премьеру Татьяне Голиковой.На развитие спорта в Крыму в 2026 году выделено 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений, сообщала ранее министр спорта республики Ольга Торубарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная концепция развития детского спорта – что изменится в КрымуСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультурыСпортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
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спорт, михаил мишустин, новости, правительство россии, россия, медицина
Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
Правительство РФ утвердило Стратегию развития спортивной медицины – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
"Документ, прежде всего, направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, благополучию людей, а также призван сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все наши граждане, независимо от подготовки и возраста, смогли раскрыть свой потенциал и повысить спортивные результаты", – сказал Мишустин
Как уточнили в пресс-службе кабмина, Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики и реабилитации, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, по разработке современных методов диагностики, профилактики и восстановления.
Кроме того, документ предусматривает поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Реализацию плана мероприятий стратегии Мишустин поручил контролировать вице-премьеру Татьяне Голиковой.
На развитие спорта в Крыму в 2026 году выделено
2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений, сообщала ранее министр спорта республики Ольга Торубарова.
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