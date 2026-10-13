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США и Европа готовят новый мирный план по Украине: что он включает

США и Европа готовят новый мирный план по Украине: что он включает - РИА Новости Крым, 13.10.2026

США и Европа готовят новый мирный план по Украине: что он включает

США и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта,... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T12:40

2026-10-13T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. США и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.По замыслу авторов нового плана, разрабатываемые Вашингтоном и Брюсселем предложения должны создать основу для достижения территориального компромисса и в то же время обеспечить бонусы для Москвы и Киева в области экономики и безопасности.Сообщается, что основа мирных предложений была выработана в ходе состоявшейся на прошлой неделе многочасовой встречи спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Украины, Британии, Германии и Франции.По данным источника газеты, проект соглашения включает в себя четыре пункта. В частности, России хотят предложить сценарий заморозки боевых действий по линии фронта. Взамен Украина признает контроль РФ над территориями, уже освобожденными российской армией в ходе СВО.Отдельным пунктом прописаны гарантии безопасности для Украины, эквивалентные статье 5 устава НАТО (Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов и приводит в действие обязательство каждого члена оказать ему помощь - ред.). При этом России предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, которое "учтет опасения России в сфере безопасности". Хотя, как признался собеседник издания, "пока неясно, что именно это будет означать".Авторы плана также рассчитывают включить в проект экономическую интеграцию России, Украины и ЕС путем заключения соглашения в энергетической сфере. Одним из аспектов мог бы стать трубопровод, по которому в Европу из РФ будут идти нефть и газ, а прибыль будут делить между собой Москва и Киев. Такой трубопровод мог бы резко сократить европейские издержки в энергетике, считают авторы плана. Также мирное соглашение определило бы, как и когда будут отменены санкции против России.Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock, согласно плану, должны создать специальный механизм для послевоенного восстановления Украины. Он должен включать не только подробную смету расходов, но и гарантии того, что средства не будут расхищены.Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам по урегулированию конфликта, но только на условиях, учитывающих ее национальные интересы и новые территориальные реалии. При этом урегулирование должно быть комплексным и долгосрочным.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все решения по возможному возобновлению переговорного процесса будут приниматься исходя из интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирииКонстантинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по УкраинеСовесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"

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россия, украина, сша, европейский союз (ес), новости, политика