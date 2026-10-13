Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов
Шестеро сотрудников отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов в пещере Красная
14:56 13.10.2026 (обновлено: 14:57 13.10.2026)
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и доблесть". Об этом сообщили в региональном МЧС.
"За высокий профессионализм, мужество, оперативность и решительность при проведении поисково-спасательной операции в системе пещер Голубиная и Красная, спасении людей в тяжелейших условиях подземелья орденом "За верность долгу" награждены Архипов Александр Сергеевич, Карташов Владимир Леонидович, Мелихов Андрей Вячеславович", - говорится в сообщении.
Медалью "За мужество и доблесть" награждены Владыкин Кирилл Евгеньевич, Середа Александр Игоревич, Потехин Дмитрий Юрьевич.
"Поздравляю спасателей с заслуженными наградами и горжусь, что работаю с такими отважными людьми плечом к плечу. Аварийно-спасательную службу "КРЫМ-СПАС" знает не только весь Крым, но и его гости. Благодаря таким, как Вы, жители и гости нашего полуострова чувствуют себя в полной безопасности", - поздравил спасателей глава МЧС Крыма Алексей Еременко.
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
1 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
2 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
3 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
4 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
5 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
1 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
2 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
3 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
4 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
5 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
Поиски туристов в Красной пещере
29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.
Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.
Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут.
Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.