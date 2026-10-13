Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/sotrudniki-otryada-krym-spas-nagrazhdeny-za-spasenie-speleologov-1160174184.html
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов
Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:56
2026-10-13T14:57
новости крыма
крым
красная пещера в крыму
"крым-спас"
алексей еременко
мчс крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160174416_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_f12049a7229599c60119bdd47ceb8abf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и доблесть". Об этом сообщили в региональном МЧС."За высокий профессионализм, мужество, оперативность и решительность при проведении поисково-спасательной операции в системе пещер Голубиная и Красная, спасении людей в тяжелейших условиях подземелья орденом "За верность долгу" награждены Архипов Александр Сергеевич, Карташов Владимир Леонидович, Мелихов Андрей Вячеславович", - говорится в сообщении.Медалью "За мужество и доблесть" награждены Владыкин Кирилл Евгеньевич, Середа Александр Игоревич, Потехин Дмитрий Юрьевич.Поиски туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут.Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261007/aksenov-nagradil-6-chelovek-za-spasenie-turistov-iz-krasnoy-peschery-1160015530.html
крым
красная пещера в крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160174416_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_a54823299d1bbbcabb5daa5dcd8d6e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, красная пещера в крыму, "крым-спас", алексей еременко, мчс крыма
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов

Шестеро сотрудников отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов в пещере Красная

14:56 13.10.2026 (обновлено: 14:57 13.10.2026)
 
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
© МЧС Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и доблесть". Об этом сообщили в региональном МЧС.
"За высокий профессионализм, мужество, оперативность и решительность при проведении поисково-спасательной операции в системе пещер Голубиная и Красная, спасении людей в тяжелейших условиях подземелья орденом "За верность долгу" награждены Архипов Александр Сергеевич, Карташов Владимир Леонидович, Мелихов Андрей Вячеславович", - говорится в сообщении.
Медалью "За мужество и доблесть" награждены Владыкин Кирилл Евгеньевич, Середа Александр Игоревич, Потехин Дмитрий Юрьевич.

"Поздравляю спасателей с заслуженными наградами и горжусь, что работаю с такими отважными людьми плечом к плечу. Аварийно-спасательную службу "КРЫМ-СПАС" знает не только весь Крым, но и его гости. Благодаря таким, как Вы, жители и гости нашего полуострова чувствуют себя в полной безопасности", - поздравил спасателей глава МЧС Крыма Алексей Еременко.

© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
1 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
2 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
3 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
4 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда КРЫМ-СПАС
5 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
1 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
2 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
3 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
4 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым
5 из 5
В МЧС Республики Крым состоялось награждение сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС"
© МЧС Республики Крым

Поиски туристов в Красной пещере

29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.
Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.
Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут.
Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поисковые работы в Красной пещере
7 октября, 12:37
Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры
 
Новости КрымаКрымКрасная пещера в Крыму"КРЫМ-СПАС"Алексей ЕременкоМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Лента новостейМолния