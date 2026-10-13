https://crimea.ria.ru/20261013/sotrudniki-otryada-krym-spas-nagrazhdeny-za-spasenie-speleologov-1160174184.html

Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов

Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов

Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T14:56

2026-10-13T14:56

2026-10-13T14:57

новости крыма

крым

красная пещера в крыму

"крым-спас"

алексей еременко

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли спелеологов из Красной пещеры, наградили орденами "За верность долгу" и медалями "За мужество и доблесть". Об этом сообщили в региональном МЧС."За высокий профессионализм, мужество, оперативность и решительность при проведении поисково-спасательной операции в системе пещер Голубиная и Красная, спасении людей в тяжелейших условиях подземелья орденом "За верность долгу" награждены Архипов Александр Сергеевич, Карташов Владимир Леонидович, Мелихов Андрей Вячеславович", - говорится в сообщении.Медалью "За мужество и доблесть" награждены Владыкин Кирилл Евгеньевич, Середа Александр Игоревич, Потехин Дмитрий Юрьевич.Поиски туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут.Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

красная пещера в крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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