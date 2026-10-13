https://crimea.ria.ru/20261013/situatsiya-na-toplivnom-rynke-rossii-stabiliziruetsya--kabmin-1160178262.html

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T16:03

2026-10-13T16:03

2026-10-13T16:03

топливо

бензин

новости

россия

александр новак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства РФ.По данным Федеральной антимонопольной службы, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации."Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия", - добавили в кабмине.По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности и оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - КремльПравительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топливаРоссия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, новости, россия, александр новак