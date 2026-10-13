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Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин
Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин
Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T16:03
2026-10-13T16:03
топливо
бензин
новости
россия
александр новак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства РФ.По данным Федеральной антимонопольной службы, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации."Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия", - добавили в кабмине.По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности и оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливная сделка РФ и США отвечает интересам мировых энергетических рынков - КремльПравительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топливаРоссия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин
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топливо, бензин, новости, россия, александр новак
Ситуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин

Новак заявил о стабилизации ситуации на российском рынке бензина и дизтоплива

16:03 13.10.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Отмечено, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции", – говорится в сообщении.
По данным Федеральной антимонопольной службы, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.
"Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия", - добавили в кабмине.
По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности и оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.
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