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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас
Очередь перед пунктом досмотра на Крымском мосту насчитывает 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:20
2026-10-13T14:20
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктом досмотра на Крымском мосту насчитывает 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на подъездах к мосту нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас

В очереди на Крымский мост стоят 30 автомобилей

14:20 13.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктом досмотра на Крымском мосту насчитывает 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.

Со стороны Тамани очереди на подъездах к мосту нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуЛогистикаТранспорт
 
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