https://crimea.ria.ru/20261013/situatsiya-na-krymskom-mostu--skolko-mashin-stoyat-v-ocheredi-seychas-1160173220.html

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин стоят в очереди сейчас

Очередь перед пунктом досмотра на Крымском мосту насчитывает 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T14:20

2026-10-13T14:20

2026-10-13T14:20

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крым

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктом досмотра на Крымском мосту насчитывает 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на подъездах к мосту нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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