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Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
В Симферополе местный житель пытался убить знакомого металлическим предметом, похожим на саблю. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T20:32
2026-10-13T20:32
2026-10-13T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе местный житель пытался убить знакомого металлическим предметом, похожим на саблю. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый распивал со знакомым спиртные напитки у себя в доме."В результате конфликта, возникшего на почве ревности, симферополец нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлическим предметом, внешне схожим с саблей, причинив ему открытую черепно-мозговую травму", - говорится в приведенной информации.Пострадавшему удалось убежать и обратиться за помощью. Уголовное дело направлено в суд, заключили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
Жителя Симферополя будут судить из-за попытки убить знакомого похожим на саблю предметом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе местный житель пытался убить знакомого металлическим предметом, похожим на саблю. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый распивал со знакомым спиртные напитки у себя в доме.
"В результате конфликта, возникшего на почве ревности, симферополец нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлическим предметом, внешне схожим с саблей, причинив ему открытую черепно-мозговую травму", - говорится в приведенной информации.
Пострадавшему удалось убежать и обратиться за помощью. Уголовное дело направлено в суд, заключили в надзорном ведомстве.
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