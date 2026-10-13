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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T15:17

2026-10-13T15:17

2026-10-13T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 09:41 по всемирному времени или в 12:41 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров.Уточняется, что эпицентр землетрясения отмечен в 20 километрах к северо-востоку от Душанбе с населением 679 человек и в 10 километрах к северо-западу от 45-тысяного города Вахдата.О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.11 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи. В этот же день в Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуКатастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда

таджикистан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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