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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:17
2026-10-13T15:17
2026-10-13T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 09:41 по всемирному времени или в 12:41 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров.Уточняется, что эпицентр землетрясения отмечен в 20 километрах к северо-востоку от Душанбе с населением 679 человек и в 10 километрах к северо-западу от 45-тысяного города Вахдата.О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.11 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи. В этот же день в Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуКатастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане – сейсмологи