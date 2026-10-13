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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:17
2026-10-13T15:17
землетрясение
таджикистан
землетрясение в таджикистане
новости
происшествия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 09:41 по всемирному времени или в 12:41 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров.Уточняется, что эпицентр землетрясения отмечен в 20 километрах к северо-востоку от Душанбе с населением 679 человек и в 10 километрах к северо-западу от 45-тысяного города Вахдата.О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.11 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи. В этот же день в Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуКатастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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землетрясение, таджикистан, землетрясение в таджикистане, новости, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане – сейсмологи

15:17 13.10.2026
 
© Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина БондарьУ берегов Севастополя зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1
У берегов Севастополя зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1
© Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина Бондарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.7 балла произошло в Таджикистане во вторник. Об этом информирует Европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 09:41 по всемирному времени или в 12:41 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Уточняется, что эпицентр землетрясения отмечен в 20 километрах к северо-востоку от Душанбе с населением 679 человек и в 10 километрах к северо-западу от 45-тысяного города Вахдата.
О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.
11 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи. В этот же день в Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты.
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ЗемлетрясениеТаджикистанЗемлетрясение в ТаджикистанеНовостиПроисшествияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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