https://crimea.ria.ru/20261013/sevastopol-stal-odnim-iz-luchshikh-gorodov-dlya-semi-v-rossii-1160185588.html

Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России

Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России

Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России". Об этом сообщили в Министерстве труда... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T21:22

2026-10-13T21:22

2026-10-13T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России". Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.В других номинациях конкурса Тула стала "Городом будущих поколений", Пенза и Рязань – "Флагманами многодетности", Ханты-Мансийск и Омск - "Городами счастливого родительства", а Саранск и Казань – "Городами семейной стабильности".Всероссийский конкурс "Семейная столица России" был организован по поручению президента России Владимира Путина и опирается на ведомственную поддержку министерства труда и социальной защиты РФ, Президентского фонда культурных инициатив, а также профильной комиссии Госсовета по направлению "Семья", выступившей автором инициативы.На конкурс поступило 60 заявок, наибольшую активность в конкурсе приняли города Приморского и Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Татарстана и Самарской области.Конкурсное жюри оценивало города по их практикам – смотрели на то, что уже работает, что изменило жизнь семей и что может стать образцом для тиражирования по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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