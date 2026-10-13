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Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России". Об этом сообщили в Министерстве труда... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T21:22
2026-10-13T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России". Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.В других номинациях конкурса Тула стала "Городом будущих поколений", Пенза и Рязань – "Флагманами многодетности", Ханты-Мансийск и Омск - "Городами счастливого родительства", а Саранск и Казань – "Городами семейной стабильности".Всероссийский конкурс "Семейная столица России" был организован по поручению президента России Владимира Путина и опирается на ведомственную поддержку министерства труда и социальной защиты РФ, Президентского фонда культурных инициатив, а также профильной комиссии Госсовета по направлению "Семья", выступившей автором инициативы.На конкурс поступило 60 заявок, наибольшую активность в конкурсе приняли города Приморского и Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Татарстана и Самарской области.Конкурсное жюри оценивало города по их практикам – смотрели на то, что уже работает, что изменило жизнь семей и что может стать образцом для тиражирования по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, семья, многодетная семья, новости, новости севастополя, новости крыма, крым
Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России

Севастополь на конкурсе "Семейная столица России" стал одним из победителей

21:22 13.10.2026 (обновлено: 23:05 13.10.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России". Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.
В других номинациях конкурса Тула стала "Городом будущих поколений", Пенза и Рязань – "Флагманами многодетности", Ханты-Мансийск и Омск - "Городами счастливого родительства", а Саранск и Казань – "Городами семейной стабильности".
Всероссийский конкурс "Семейная столица России" был организован по поручению президента России Владимира Путина и опирается на ведомственную поддержку министерства труда и социальной защиты РФ, Президентского фонда культурных инициатив, а также профильной комиссии Госсовета по направлению "Семья", выступившей автором инициативы.
На конкурс поступило 60 заявок, наибольшую активность в конкурсе приняли города Приморского и Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Татарстана и Самарской области.
Конкурсное жюри оценивало города по их практикам – смотрели на то, что уже работает, что изменило жизнь семей и что может стать образцом для тиражирования по всей стране.
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