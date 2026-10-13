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Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщил гуернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T23:30
2026-10-13T23:30
2026-10-13T23:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщил гуернатор Севастополя Михаил Развожаев."Награду им вручили сегодня в Государственном Кремлевском дворце. У Алексея и Александры пятеро детей — три сына: Алексей, Мирон, Александр, и две дочери: Айлин и Влада. История этой семьи началась с обычного сообщения в социальных сетях, а выросла в крепкую семью, ставшую примером для многих", - написал губернатор в своем канале в МАКС.По его словам, супруги не только вместе воспитывают детей, но и вместе строят свое дело. "Алексей и Александра создают композиции из воздушных шаров — помогают другим семьям сделать самые трогательные и важные моменты их жизни ярче. Развивать свое дело этой семье помог социальный контракт в рамках нацпроекта "Семья". Для меня это хороший пример того, как государственная поддержка должна работать на практике: помогать людям воплощать собственные идеи, увереннее стоять на ногах и создавать будущее для своих детей", - подчеркнул Развожаев.Ранее сообщалось, что Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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семья, кремль, конкурс, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, общество, михаил развожаев
Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года" - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщил гуернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Награду им вручили сегодня в Государственном Кремлевском дворце. У Алексея и Александры пятеро детей — три сына: Алексей, Мирон, Александр, и две дочери: Айлин и Влада. История этой семьи началась с обычного сообщения в социальных сетях, а выросла в крепкую семью, ставшую примером для многих", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его словам, супруги не только вместе воспитывают детей, но и вместе строят свое дело.
"Алексей и Александра создают композиции из воздушных шаров — помогают другим семьям сделать самые трогательные и важные моменты их жизни ярче. Развивать свое дело этой семье помог социальный контракт в рамках нацпроекта "Семья". Для меня это хороший пример того, как государственная поддержка должна работать на практике: помогать людям воплощать собственные идеи, увереннее стоять на ногах и создавать будущее для своих детей", - подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось
, что Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России".
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